Todos los votos cuentan; el mensaje de Katy Perry por las elecciones en Estados Unidos

Estados Unidos.- La bella cantante Katy Perry usó su cuenta oficial de Instagram para invitar a la ciudadanía a votar, y ahora para exigir que se cuenten todos los votos realizados durante las elecciones para presidente de Estados Unidos que aún se llevan a cabo.

Katy Perry, al igual que decenas de artistas han permanecido muy activos en redes sociales, con el fin de invitar a que la ciudadanía votara durante las elecciones de Estados Unidos, pues se juegan la candidatura por la presidencia del país Donald Trump, quien busca reelegirse y Joe Biden. Siendo este último, el candidato que la cantante ha apoyado en múltiples ocasiones.

Durante la noche de este 03 de noviembre, Katy Perry publicó en su Insta dos imagenes, donde se observa a decenas de personas haciend fila para ejercer su voto, junto a mensajes que indican que el voto de todas las personas cuentan, y por ello se deben contar todos los votos.

Every American Counts... Count Every Vote (Todos los estadounidenses cuentan... Cuenten todos los votos)

El segundo mensaje publicado también día de ayer sobre el conte de votos, expone que hasta el 3 de noviembre (fecha limite para ejercer el voto) más de 102 millones de ciudadanos de Estados Unidos habían ejercido su voto para elegir al nuevo presidente del país.

Cabe señalar que el día de ayer también se llevó a cabo la votación del Consejo Electoral y será posiblemente el fin de semana cuando se termine el escrutinio de votos, el cual, según la información proporcionada por AP a Google, la ventaja la lleva Joe Biden sobre Donald Trump, con 248 votos de electores (Biden) sobre 214 votos de electores (Trump).

102 million votes were cast before Novembre 3rd. We must count all the votes. #COUNTEVERYVOTE (Se emitieron 102 millones de votos antes del 3 de noviembre. Debemos contarlos a todos.)