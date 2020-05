Todos podemos ser 'Héroes' una vez más: Kabah

De una manera diferente, emotiva y muy especial con toques noventeros los integrantes de Kabah María José, René, Federica, Daniela, Sergio y André lanzaron el tema "Héroes" en una nueva versión desde sus hogares, en donde muestran un homenaje a todos aquellos trabajadores esenciales, quienes arriesgan su salud ante la pandemia de COVID-19, tales como médicos, enfermeras, entre otros.

En entrevista vía telefónica para EL DEBATE, René Ortíz integrante de la agrupación destacó que la canción formó parte del álbum XNE del año 2000, posteriormente estuvo incluida en el disco El Pop de 2005, en una versión acústica al lado de Benny Ibarra y ahora la revivieron de una manera casera, además con nuevo video y disponible en las plataformas digitales, además mencionó que ya que pase la contingencia volverán a los escenarios ahora junto a JNS con "Rainbow Tour" en el que además lanzarán un nuevo tema y muchas sorpresas más.

Foto: cortesía

20 años después, ¿reviven el tema Héroes como muestra de apoyo a los trabajadores de la salud?

"Así es, en esta canción Héroes es un homenaje a toda la gente que está ahora si zona de guerra se puede decir, como las enfermeras, doctores inclusive hasta la gente que está ayudando con despensas ayudando a la gente mayor para poderle llevar todo lo que necesita y no puedan salir de sus casas son unos héroes porque obviamente están haciendo una gran trabajo y también la gente que sigue trabajando para que México también siga adelante y eso es realmente unos Héroes y es una canción muy emotiva ya tiene tiempo que la hicimos salió en el 2000 con el disco de XNE y en el 2005 la cantamos con Benny Ibarra y ahorita la volvimos a sacar en versión casera".

¿Qué mensaje les dan al público de apoyo en este tiempo de cuarentena?

"Qué los que se estén quedando en casa que esto lo vean como una parte positiva en el sentido de ver una meditación yo lo veo así porque es como estar concentrándonos en no salir, porque obviamente al estar en casa tantos días llega un punto en donde de plano si quieres salir aunque sea a la calle o a la banqueta pero a veces tener el control mental de eso yo lo veo hasta como un reto y cuando pase eso lo van a poder utilizar en otros rugros no nada mas en quedarse en casa si no en el trabajo, ejercicio de poder decir yo puedo hacer eso y mucho más, yo eso se los recomiendo".

Kabah, ¿tiene preparadas sorpresas, giras, nueva música?

Al respecto René Ortíz comentó: "claro, de hecho antes de que empezara la pandemia estaba programada la gira de Rainbow Tour la cual es una gira que estamos haciendo junto a JNS la cual junto con la producción de Bobo Producciones y de Jorge D'Alessio pero bueno nos ganó esto, estábamos en ensayos en este momento y ahora que termine la pandemia la idea es seguir retomando el tour en septiembre y la idea es lanzar una canción nueva cantada por nosotros por Kabah y JNS ya se grabó y todo solo falta que nos de fecha para el lanzamiento y que la gente la baile y la disfrute muchísimo".

A pesar de 27 años de Kabah, ¿recuerdas alguna anécdota que te haya marcado?

"Fíjate que hay muchas con Kabah después de 27 años que estamos juntos obviamente han habido momentos chuscas, chistosas, tristes y yo creo que podrá decir en general que siempre que estábamos en una camioneta yendo a un concierto siempre pasaban cosas increíbles y llorábamos de la risa de la nada y bueno un día estábamos en un show no recuerdo en que ciudad pero era en un estadio y Fede brincó hacia donde estaba el público y ahí estaba cotorreando con el público y a la hora de que quiso subir al escenario por la parte de enfrente y a la hora que se cuelga para subir y con los pies quererse apoyar como era una lona se fue para adentro y nosotros nos moríamos de risa y la gente también estuvo muy chistoso eso y esos momentos siempre los llevamos en el corazón".

