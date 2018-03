Todos saben menos tu pero SuenaTron es para siempre

Atlanta, GA.- Los hijos de Hernán Hernández están preparados y con plena conciencia de que vienen de un legado muy poderoso, saben que tienen muchísimo camino por recorrer en el terreno musical para imponer su estilo y además descartan que serán una copia de Los Tigres del Norte, por lo que siguen puliendo su estilo creado tras fusionar ritmos norteños con sonidos electrónicos modernos.

SuenaTron ha sabido ganarse su lugar en el Regional Mexicano. Foto: Instagram @suenatron

Los talentosos jóvenes de SuenaTron tras promover sus temas “Sencillamente”, “Todos saben menos tu”, ahora siguen dando muchísimo de que hablar y continúan de promoción con su nuevo sencillo titulado “Para siempre”, canción que viene incluido en su producción a lanzarse en junio próximo. Este es un hermoso tema de la autoría de los reconocidos compositores sinaloenses Luciano Luna y Joss Favela y con este buscan la diferencia musical, con un sonido fresco, especial con el que desean quedarse para siempre.

Los chicos SuenaTron están trabajando en su estilo el que fue creado con fusiones de ritmos tradicionales con los modernos y aseguran no quieren ser una copia de los famosos Jefes de Jefes, pese a que poseen los matices y el mismo color de voz de su famoso padre e inclusive muy similares a las voces de los tíos y ahora, viajan a través de las fronteras con sus ritmos norteños, cumbias combinadas con elementos del pop, electrónica, hip hop y rap buscando escribir su propia historia musical dentro del género “Popteño” “Rockteño”.

Recién terminaron su gira promocional por Monterrey, Saltillo, Coahuila, y durante entrevista los jóvenes que sabemos no son novatos en la música, siguen tocando puertas innovando e intentan hacer más con este nuevo estilo en donde mezclan elementos de la música norteña como el acordeón y el bajo sexto, con sonidos electrónicos modernos, guitarra eléctrica y teclados, mientras que aseguran es algo muy propio lo que están realizando en el género norteño porque su padre les ha inculcado, que en la música hay que crear un estilo propio para perdurar y ser para siempre.

Aseguran que no buscan copiar a nadie. Hernán Hernández Jr. comentó:

Como Los Tigres del Norte no hay dos y nosotros tenemos esos consejos en mente, queremos llevar la música norteña, llevar la cultura mexicana a diferentes países.

“Ellos ya tienen 40 o 50 años de trayectoria, es muy importante picar piedra, sudar la camiseta nuestro padre nos ha dicho que hay que empezar de cero, sufrir y saber realmente lo que es ser un músico, un artista para que la gente no te señale, que por ser sus hijos de ellos crean las cosas se dan fácilmente, no es así y con orgullo estamos trabajando lo doble, echándole ganas a este nuevo álbum que saldrá en junio y con este tema ‘Para siempre’ es la huella de la dirección de nuestro disco”, manifestó el joven músico.

“Nuestro estilo es un sonido muy diferente y fresco, para nosotros es bonito ver que el público sigue respondiendo a nuestra música, vemos sus mensajes, sentir el amor, su cariño, saber que gustan de estos sonidos y letras, estamos orgullosos de nuestra música”, asegura Hernán Hernández Jr. sin dejar de mostrar su emoción tras pisar suelo mexicano, tierra de su famoso padre, cuna de los famosos Tigres del Norte y en donde realizaron extensa gira promocional y presentaciones.

Con todo esto definimos a SuenaTron como un grupo atrevido, el que irrumpió en la escena musical con sonidos bastante evolucionados, ritmos alegres y muy bailables que vienen a darle una nueva refrescada a la música norteña, porque es necesario evolucionar, obviamente sin perder la esencia porque son las bases la música norteña, pero vemos una evolución musical muy diferente e interesante.

“Con esto no tratamos de cambiar nada, solamente implementamos algo nuevo, fresco, escuchamos la música norteña la tenemos muy inculcada en nuestra cultura, en nuestra sangre, pero realmente la estamos tocando diferente, somos muy fanáticos de la música en general, no solamente estamos aferrados a un género, nos encanta un poquito de todo y creo que SuenaTron el popteño refleja eso, es algo nuevo no tratamos de cambiar lo tradicional, solamente es un nuevo look”.

Feliz Año 2018 a todos!! #suenatron Una publicación compartida de Suenatron Oficial (@suenatron) el Ene 1, 2018 at 9:41 PST

Es así como concluye esta amena entrevista, una charla de amigos con la agrupación formada por tres de los hijos de Hernán Hernández:

Hernán Eduardo (acordeón y voz).

Raúl Antonio (bajo sexto y primera voz).

Giovanni Ángel Hernández (batería y segunda voz).

Mathew Gabriel González (guitarrista).

Eduardo Daniel Montelongo (bajista).

Los chicos SuenaTron quienes para el mes de Junio estrenan disco y como pioneros de este género continúan escribiendo su propia historia musical porque su deseo es quedarse para siempre en el corazón de su público.