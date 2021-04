"Todos somos iguales": Kate del Castillo llama a frenar la crueldad animal y las corridas de toros

Kate del Castillo, quien en el pasado ya había expresado su interés por la protección de los animales, nuevamente ha usado su voz para pedir frenar el maltrato y la crueldad, como es el caso de las corridas de toros. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Se trata de una colaboración entre Kate del Castillo y la organización por la defensa de los derechos animales, PETA, con quienes la actriz colaboró en un video para YouTube.

Con este, la actriz de ‘La Reina del Sur’, da un emotivo mensaje a la audiencia para pedir por el respeto a los animales, al asegurar que “todos somos iguales”.

No se trata de la primera vez que Kate del Castillo se ha pronunciado en defensa del trato digno de los animales, pero esta vez la actriz ha decidido llevar su mensaje a todos los rincones al colaborar junto a PETA para esta campaña.

Con esta, la también productora lee unas emotivas palabras para un video en YouTube, pidiendo así frenar el maltrato y la crueldad animal, como sucede en las famosas y controversiales corridas de toros.

El video comienza con una toma cercana al rostro de Kate del Castillo, que segundos después se transforma en el de diferentes personas, para después comenzar a transicionar a animales como osos, gallinas, peces y, por supuesto, toros.

“Todos somos iguales, en los aspectos más importantes, no importa cómo nos vemos, ni nuestra edad, nuestro idioma, o a quien amamos”, se escucha decir a la actriz. “No importa si tenemos pelaje, plumas, o escamas. No importa la forma de nuestro rostro, o cuántas piernas tenemos, no somos diferentes en ningún aspecto importante”.