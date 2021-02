"¡Todos tenemos cola que nos pisen", dice Pepillo Origel sobre sus escándalos

México. El periodista Pepillo Origel, originario de León, Guanajuato, México, visita el programa Miembros al aire y comparte en entrevista que en su vida lo único que le falta hacer es producir un programa a su gusto y también señala sobre sus escándalos que "todos tenemos cola que nos pisen".

Pepillo Origel se encuentra en boca de todos porque se fue a vacunar contra Covid-19 a Estados Unidos, por lo que ha sido bastante criticado en redes sociales y la prensa internacional lo exhibió, además autoridades estadounidenses investigan si cometió algún ilícito.

En la plática que Origel tiene con los conductores de Miembros al aire, entre ellos Paul Stanley y Jorge "El Burro" Van Rankin, Pepillo comenta respecto a la famosa fotografía que meses atrás se filtró en redes sociales y al parecer difundió un escort y en la que aparece con una playera rota.

Oye, tampoco soy un santo. Todo mundo tenemos cola que nos pisen y a mí realmente no me importa qué me digan. Tengo una familia poca madre, hermosa, que la quiera. A lo mejor cuando vivían mis papás sí me dolía que me dieran un trancazo. Pero se fueron y mira, ya dije: ‘Qué digan de mí misa’”, asegura el famoso Pepillo.

Al parecer dicha entrevista se hizo antes de que el periodista de espectáculos se fuera a vacunar contra Covid-19 a Miami, Florida, Estados Unidos, puesto que no tocan ese tema en ella, y sobre sus escándalos refiere: "Sería triste que dijeran que “no anda con nadie”. También menciona que le encantaría vivir un tiempo en Madrid, España.

Y sí, en días pasados el mismo Pepillo difundió en sus redes sociales una imagen en la que se ve cómo lo vacunan contra Covid-19 en Estados Unidos, situación que indignó a muchas personas de este país y también de México, puesto que le hicieron ver que no respetó las reglas.

En Estados Unidos, por ejemplo, usuarios señalaron que no es justo que un mexicano reciba antes que ellos tal vacuna. “Soy madre, tengo dos hijos, pago impuestos, he estado trabajando durante toda la pandemia y resulta que los turistas reciben la vacuna. ¡Qué pena!", escribió en Twitter una señora.

Irma Serrano y Pepillo Origel. Foto de Instagram

Y ante tal controversia, Origel dijo al programa de televisión Ventaneando que accedió a la vacuna gracias a que aplicó en una convocatoria a través de correo electrónico, sin embargo, medios com el New York Post también hace mención de que no es justo lo que pasó con la aplicación de la vacuna al señor Origel.

El portal de noticias de Daily Mail también destaca la noticia de Origel y escribió: “Anfitrión de televisión, 73, criticado por "egoísmo" después de haber viajado a Miami para recibir la vacuna COVID”.

Ya vacunado. Gracias Estados Unidos. Que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad", escribió el periodista al saberse vacunado en Estados Unidos, donde permaneció varios días, y tras ello, Origel se volvió tema de conversación en redes sociales.

Y en redes sociales también trasciende este día que Pepillo Origel ya habría sido notificado que no recibirá la segunda dosis de la vacuna, además tendrá una multa económica de 15 mil pesos y le sería también cancelada su visa de manera definitiva.