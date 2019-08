Todrick Hall el amigo de Taylor Swift que lucha por la comunidad LGBT

Todrick Hall ha estado predicando sobre la inclusión, la autoaceptación y el orgullo gay durante gran parte de su carrera. Por lo tanto, tenía sentido que predicara sobre esos mensajes cuando aceptaba un premio MTV Video Music Award en nombre de Taylor Swift por su himno contra el odio "You Need to Calm Down".

El clip, que coprodujo, está protagonizado por él mismo y su amigo íntimo Swift, y una serie de otros artistas LGBTQ como Billy Porter, RuPaul y Jesse Tyler Ferguson en un derribo colorido, efervescente pero contundente de los enemigos del mundo, incluidos aquellos quienes propagan la homofobia.

Cuando el video hizo su debut, algunos cuestionaron si Swift se estaba subiendo al carro del orgullo gay, pero Hall dijo que la superestrella simplemente está evolucionando y usando su voz.

“He sido amiga de Taylor durante los últimos cuatro o cinco años y he visto a personas arrastrarla porque dicen que no es lo suficientemente obstinada, que no está usando su plataforma para defender los derechos de las mujeres, para la comunidad gay, para decirle a la gente que vote de cierta manera, no sienten que ella haya usado su voz ”, dijo en una entrevista reciente.

“Y en el segundo que lo hace, la gente la arrastra porque sienten que es oportunista. Y estoy muy contenta de que ahora esté en un lugar donde sepa que lo que está haciendo es lo correcto ".

También es un lugar donde Hall siente que está en estos días. El artista, conocido por su paso por Broadway en "Kinky Boots" y sus deslumbrantes minúsculos de YouTube que se inspiran en personajes como "The Wizard of Oz" y "Singin 'in Rain", lanzó su "Haus Party, Pt. 1". álbum a principios de este verano; "I Like Boys" es un himno de baile que sale a la luz, mientras que "Nails, Hair, Hips, Heels" le muestra unos stilettos con una forma que enorgullecería a Beyonce. Ciara aparece en el remix recientemente lanzado.

Para Hall, el álbum ha sido otra forma de orgullo propio y una forma de dar a otros que no son tan valientes una razón para intentarlo.

“Esta es la música que la gente quiere; Quieren música que los haga sentir fabulosos. Quieren música que les haga querer bailar en los talones y quieren música que los haga sentir libres y sin pedir disculpas sobre quiénes son quienes son ", dijo.

Después de una breve temporada en Broadway en "Waitress", llevará el álbum a la calle en una producción que promete será más liberadora que en sus giras anteriores, donde admite sentirse un poco esposado porque estaba interpretando personajes basados en su YouTube videos

"Este es mi primer álbum que he hecho donde es música que es solo música divertida que quería escribir, que representa un aspecto de mí y de quién soy una persona / artista", dijo. "Esta gira se llama Haus The Haus Party", y si no parece una fiesta, entonces no he hecho bien mi trabajo ".

El ambiente de fiesta de Hall se exhibió en los MTV VMA, donde se presentó con Swift luciendo rastas de color púrpura y rosa, y la pareja se rió y bailó juntos durante todo el espectáculo.

Hall cuenta a Swift entre sus amigos más cercanos; ella se paró a su lado mientras él hablaba: "Necesitas calmarte" ganó "Video for Good" en la ceremonia del lunes.

El artista dijo que Swift lo ha ayudado mientras navega por su creciente fama y se ha convertido en "un buen amigo sólido; eso es algo a lo que quieres aferrarte de por vida ”.

“Es realmente increíble ser alguien a quien ama y en quien confía. Y para que ella me cuente sus secretos más profundos y oscuros y sepa que los mantendré a salvo y para que pueda hacer lo mismo con ella y saber sin ninguna duda que no los va a repetir a nadie. , es realmente increíble ".

Hall dice que Ru Paul y Porter también lo han ayudado a navegar por el hombre negro homosexual, particularmente la estrella de "Pose" nominada al Emmy, a quien describe como su "hada madrina, hada padrino".

"Me contó sobre las dificultades por las que pasó para llegar a este lugar donde se siente lo suficientemente cómodo como para presentarse a los Oscar con un vestido", dijo Hall. "Ha sido una pelea muy grande para él y lo ha visto desde un mundo donde eso no era algo seguro; esa fue una decisión de vida o muerte de usar un vestido de fiesta en una alfombra roja para estar ahora en un lugar donde pueda usarlo y ser celebrado y estar en todas las noticias ".

Mientras que más artistas homosexuales están encontrando aceptación en Hollywood y más allá, Hall dice que se necesita hacer más. Le gusta ver un mundo donde los artistas homosexuales son los artistas destacados en un espectáculo musical y no el telón de fondo; donde los personajes homosexuales se introducen regularmente en la programación infantil; y las películas sobre personas homosexuales no implican una trama donde "ser homosexual no es el problema".

"Me encantaría ver a dos príncipes de Disney enamorarse un día, como en un dibujo animado o en una película animada", dijo.

Añadió: "Creo que soy un creador de contenido por una razón y eso es a lo que quiero dedicar mi vida es como crear contenido que normalice estas cosas y haga que las personas que gastan millones de dólares para hacer películas ser como, 'Oh, está bien.

