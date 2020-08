Tom & Collins presentan su disquera "Terms & Conditions" y anuncian sus nuevos lanzamientos

El dúo mexicano de música electrónica Tom & Collins, conformado por Jorge Corral y Juan Pablo Escudero, presentan su disquera "Terms & Conditions" con la que pretenden firmar a nuevos talentos en busca de generar grandes carreras y trayectoria a nivel mundial. "A través de esta disquera, Tom&Collins brindará oportunidad a artistas consolidados, así como a nuevos talentos de ofrecer su música a través de esta disquera con proyección internacional", manifestaron los reconocidos Djs.

Asimismo Tom & Collins lanzan su nueva canción titulada "Won’t give up" a través de la plataforma de streaming Spotify, dicha canción es un track con su sello impreso y la influencia del house clásico de UK. Además durante los próximos meses la disquera "Terms & Conditions", estrenará los siguientes sencillos con diferentes proyectos nacionales como internacionales:

Lunes 24 de Agosto/Pauza- Bembe.

Lunes 7 de Septiembre/ Valerio Bonfa- K-Line Electric Train.

Lunes 21 de Septiembre/ Chapter & Verse- Sleep Slide.

Lunes 5 de Octubre/ Cato Anaya-Hechicera.

Lunes 23 de Octubre/ Tom & Collins- Glad I Came feat.Jem Cooke.

Con estos lanzamientos el dueto mexicano Tom & Collins busca despuntar en el próximo semestre de 2020, con el objetivo de mantenerse en la lista de Los Mejores 100 Dj’s del Mundo, lista en la que se encuentran en el lugar #84 y a la que ingresaron como los primeros mexicanos en alcanzar este objetivo.

Jorge Corral y Juan Pablo Escudero, Tom & Collins. Foto: Instagram @tomandcollins

El próximo 8 de agosto se presentarán en "Drive in & Rave", el cual se llevará a cabo en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, este evento es la retransmisión oficial de los mejores sets "Tomorrowland around the world", además de que habrá shows en vivo. Jorge Corral y Juan Pablo Escudero se han presentado en dos ocasiones en Tomorrowland, el festival más grande de música electrónica del mundo, celebrado año con año en Boom, Bélgica.

El mayor propósito de los Djs Tom & Collins, es conectar con cada persona que escuche su música. "Siempre hemos querido que la pase muy bien la gente y que se sorprendan con algo de música que no necesariamente conocen, ponemos normalmente los hits que están en la radio y que todo mundo conoce, nos gusta enfocarnos mucho en el sonido que hacemos y nuestro objetivo es conectar con la gente, que se la pasen bien aunque no conozcan la música, pero que la sientan", comentó Juan Pablo Escudero en una pasada entrevista con El Debate.

Actualmente aún hay personas que piensa que en México no tenemos extraordinarios exponentes de la música electrónica como Tom & Collins, Mariana Bo, Le Twins, Mr.Pig y más; al llegar a los grandes escenarios como Tomorrowland, los Djs mexicanos suben a todo volumen sus beats y mandan un mensaje al mundo:

Es justo quitar ese estigma que hemos tenido, de que la música electrónica solo viene de Europa, ahorita ya todo está globalizado, el latin power está con todo.

