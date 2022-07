Tom Hanks: ¿cuántas esposas ha tenido y quiénes son sus hijos?

Tom Hanks es uno de los actores más reconocidos de Hollywood. A lo largo de su trayectoria artística, ha protagonizado una gran diversidad de películas que han sido aclamadas a nivel internacional y claro, han recaudado miles de dólares en las taquillas de cine. Entre estas, "Forrest Gump", "Sleepless in Seattle", "Salvar al soldado Ryan" y "Náufrago".

Además, el histrión, de 65 años de edad y originario de Concord, California, Estados Unidos, obtuvo gran fama al dar su voz al comisario Woody, en las películas "Toy Story" de Disney Pixar, así como por interpretar al profesor Robert Langdon en "El código Da Vinci", "Ángeles y demonios" e "Inferno".

Además de ser un grandioso actor y productor, Tom Hanks es un buen esposo y padre de familia. El ganador de dos Premios Óscar, en la categoría "Mejor actor", se ha casado en dos ocasiones y tiene cuatro hijos.

Fue en 1978 cuando Thomas Jeffrey Hanks, contrajo matrimonio con Samantha Lewes; fruto de su amor tuvieron a sus hijos Elisabeth Ann y al también actor Colin Hanks, quien ha participado en largometrajes como "King Kong", "The House Bunny", "Jumanji: welcome to the jungle" y varias más.

Tom y Samantha se divorciaron a mediados de la década de los 80's. Ella, lamentablemente, falleció en el 2002, a causa del cáncer de huesos que padecía.

Tres años después de su divorcio de Samantha, Tom Hanks se casó con la actriz y productora de cine estadounidense Rita Wilson, con quien tuvo a sus hijos Chester Marlon y Truman Theodore, de 31 y 26 años de edad.

Actualmente, Rita Wilson y Tom Hanks tienen más de tres décadas de matrimonio. Cabe mencionar que el aclamado actor de Hollywood, también es abuelo. Su hijo Colin y su esposa Samantha Bryant, procrearon a sus hijos Olivia Jane y Charlotte Bryant.

Por otra parte, el histrión, que también ha ganado Globos de Oro, Premios Emmys y un galardón del Sindicato de Actores, se volvió tendencia en redes sociales por su furiosa reacción en contra de un fan, que se acercó demasiado a su esposa Rita Wilson.

Te recomendamos leer:

Esto ocurrió cuando la pareja salió de un restaurante en Nueva York, Estados Unidos. Un fan, en busca de un autógrafo, tropieza entre las personas que seguían al actor y empuja accidentalmente a Rita. "Retrocedan mierda, esa es mi esposa, retrocedan", gritó un molesto Tom Hanks.