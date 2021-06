Tom Hiddleston explora la esencia de Loki en la nueva serie de Disney+

Los Ángeles.E l villano más irreverente y escurridizo de Marvel desembarca en la televisión con Loki, la nueva serie de Disney+ que, según el actor Tom Hiddleston, explora la verdadera esencia de este carismático personaje.

Lo que me encanta de esta serie es que aquí Loki aparece privado de todo lo que le es familiar", dijo este lunes en una rueda de prensa virtual.

Hiddleston adelantó que en Loki, que se estrena el miércoles en Disney+, su papel no tiene al lado a su hermano Thor (Chris Hemsworth), se encuentra muy lejos de su tierra natal Asgard y además no cuenta con todos sus poderes.

Si quitas todas esas cosas que él ha usado para identificarse, ¿qué queda de Loki? ¿Quién es? (...) ¿Qué hace que Loki sea Loki? ¿Hay algo auténtico en él?", se preguntó.

Arrogante a la vez que ingenioso, egocéntrico pero también encantador.

A lo largo de seis películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés), Loki se ha presentado como un personaje a caballo entre el bien y el mal y ahora le llega la ocasión de brillar en solitario con la tercera serie de Disney+ sobre estos superhéroes tras las exitosas "WandaVision" y "Falcon y el soldado de invierno" (The Falcon and the Winter Soldier).

Hiddleston se rodea en esta nueva serie de actores como Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw y Wunmi Mosaku para dar forma a una historia en la que el humor irónico y una trama detectivesca se dan la mano a través de los saltos en el tiempo.

Viajes al pasado y al futuro

Dentro de la cada vez más enrevesada mitología y cronología del MCU, "Loki" parte de un "flashback" en "Vengadores: Endgame" ( Avengers: Endgame, 2019) en el que este personaje se desvanecía tras tocar el teseracto (cubo), un poderoso artilugio que permite la teletransporte.

A partir de ahí, los responsables de la serie "resucitan" a Loki, que había muerto en "Vengadores: Infinity War" (2018), haciéndole protagonista de una trama que viaja adelante y atrás en el tiempo.