Tom Holland comparte traviesas miradas con Jake Gyllenhaal

Estados Unidos.- Cada vez que una nueva película se lleva a cabo, es imposible para los compañeros de equipo de trabajo no formen un vínculo muy especial, como el que tienen los actores Tom Holland y Jake Gyllenhaal, a pesar de la gran diferencia de edad, parece que estos dos tienen algo que va más allá de una amistad común y corriente, pues lo han demostrado en diferentes ocasiones.

Los actores, quienes formaron una conexión muy especial al grabar la película "Spiderman: Far from home", donde Holland dio vida a Peter Parker/Spiderman y Gyllenhaal a Mysterio, y ahora comparten una amistad muy importante, tanto que muchos han llegado a pensar que lo que tienen no sólo es una relación de amigos, sino amorosa, con lo que ellos han bromeado en más de una ocasión.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y este 19 de diciembre, es Tom Holland quien vuelve a referirse a Jake Gyllenhaal, pues cumple 40 años de edad, y le dedica un emotivo mensaje. "Tenía que ser el primero. Feliz cumpleaños compañero, te extraño", compartió el joven actor a través de su cuenta en Instagram.

Pero como de costumbre, no podía hacerlo sin compartir esa inigualable amistad que mantienen y revela un video de un panel donde estuvieron juntos y se les ve de lo más sospechosos, echándose algunas miradas traviesas y dejando a sus fanáticos con ganas de saber más de lo que ambos actores tienen. "Hombre. Te adoro. Mi mejor compañero", le contestó Jake a su compañero de reparto.

"Tom, debes admitir que eres una cuenta de fans de Jake y está bien", "Este es el (b) romance", "AAAAHH, este es el dúo perfecto", "¿Compañero? Eso quiere decir que él ya no es su esposo", "OMG, los mejores amigos", "Mañana hay boda", "Por favor, esto es lo más tierno que he visto", se puede leer entre los comentarios que hicieron los fanáticos de ambos en el video que cuenta ya con más de ocho millones de reproducciones con apenas trece horas publicado.

Recordemos que estos dos actores compartieron créditos en la segunda entrega de Spiderman, película en la que Jake debutó como el villano Mysterio y fue desde ahí cuando iniciaron una relación muy distinta a las demás, pues tanto fue lo bien que se llevaron que Tom comenzó a llamar a Jake "su esposo", lo que tenía enloquecidos a sus seguidores.

Pero esta gran amistad no terminará ahí, pues también en la tercera entrega del filme del hombre arácnido, aún sin nombre confirmado, veremos a Gynllenhaal interpretar a de nueva cuenta a Mysterio, pero no sólo él hará un gran regreso, también Jamie Foxx hará su versión de Electro y se haba sobre las participaciones de otros enemigos como el Duende Verde, Kraven El Cazador, Venom y hasta Morbius.

Tom Holland comparte traviesas miradas con Jake Gyllenhaal. Foto: Instagram

De forma inesperada, The Hollywood Reporter confirmó que, 16 años después de su película, Alfred Molina, el villano de las primeras versiones del Hombre Araña, también está de regreso a los filmes con su papel de Doctor Octopus, lo que ha avivado todos los rumores del Spider-Verse, todo un sueño que tienen los fanáticos de este popular personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko en 1962.

En la nueva película de Marvel Studios, veremos a Peter Parker (Spider-Man) buscar su propio camino alejado de Los Vengadores (Thor, Capitán América, Hulk, Black Widow y Hawkeye). Esta producción, aún sin un título oficial, tiene previsto su estreno para el 17 de diciembre de 2021.