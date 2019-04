Tom Holland cuenta detalles de Spider-Man: Lejos de Casa

Aunque la película del momento es "Avengers: Endgame", no hay que olvidar que el Universo cinematográfico de Marvel nos tiene preparada otra película para este año: Spider-man: Far From Home (Spider-man: lejos de casa), protagonizada por el carismático actor Tom Holland.

En esta nueva cinta de Spider-man, Peter Parker se aventura lejos de su vecindario en la ciudad de Nueva York, enfrentándose al mal ahora en Europa.

Tom Holland señaló en entrevista con Entertainment Weekly que sacar de su contexto habitual al amigable vecino de Nueva York, no impide que conecte con los espectadores en un nivel más profundo, incluso, esta película es más cercana a ellos que la anterior.

“Todos disfrutaron el hecho de que a lo largo de la cinta (Spider-man: Homecoming), hay algo con lo que todos los espectadores pueden relacionarse”, comentó el actor.

"Así que para la nueva película, especialmente, tratamos de ajustar el guion para que todos sintieran una conexión con todas las situaciones, para que ni una sola persona pensara que la dejaron fuera”.

Un nuevo Spider-man

Tom Holland resaltó que Peter Parker en "Spider-man: lejos de casa", pasa de ser un adolescente que busca crecer y tener más responsabilidades, a uno quien busca disfrutar su juventud sin tener que lidiar con los villanos.

Hace unos días se dieron a conocer los dos trajes nuevos de Spider-Man; pero ahora, Entertainment Weekly publicó una foto exclusiva en la que se puede ver al arácnido superhéroe, estrechando la mano del villano, Mysterio.

Lo extraño es que este despiadado personaje de los cómics se ha convertido en un aparente aliado según el primer tráiler y esta fotografía. ¿Será posible que Marvel le de un giro a su historia?

De acuerdo con el productor Kevin Feige, "Spider-Man: Lejos de Casa" será el verdadero final de la Fase 3 del Universo cinematográfico de Marvel.