Estados Unidos.- Las filmaciones de la tercera película de Spider-Man siguen llevándose a cabo en Atlanta, Estados Unidos, desde donde se han filtrado algunos videos de escenas espectaculares, pero es Tom Holland, protagonista del filme, quien podría estar adelantando un importante detalle de la trama y todos sus seguidores han quedado impactados.

El cantante y bailarín de origen británico sorprendió a sus millones de seguidores, así como a otros cuantos del filme, al compartir una fotografía donde está siendo arreglado por Rachael Speke, una de las maquillistas, peinadoras y modistas más importantes dentro del mundo del entretenimiento en proyectos de cine, televisión y prensa.

Pero no se trata de cualquier fotografía, sino una en donde podría estar adelantando el nuevo estilo de Peter Parker en la nueva película de Marvel Studios y nadie ha podido dejar de hablar sobre el tema, ya que no es el mismo personaje de los dos anteriores filmes, a quien veíamos más joven y delgado, ahora es una versión más madura y musculosa que el pasado, lo que ha hecho creer que se viene algo grande.

Según muchos usuarios, esta sería la imagen que el actor luciría al encontrarse con los otros dos superhéroes arácnidos en el Spider-Verse, un aspecto maduro que se toparía en la trama con los Spider-Mans de Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes a su vez presentarán de forma natural un aspecto más maduro a diferencia de el de sus películas de 2002 y 2012.

En la imagen está sentado Tom en una silla vistiendo ropa holgada y unas botas estilo militar, mientras su aspecto es distinto, diferente al de aquel joven aventurero de otras películas y siendo arreglado por Rachel, quien es reconocida dentro de mundo del Cine de Hollywood por su espectacular trabajo con importantes actores.

Tom Holland deja ver la nueva versión de Peter Parker en Spider-Man 3. Foto: Instagram

La estilista ha trabajado también con actores de la saga de "Animales fantásticos y dónde encontrarlos" como Alison Sudol (Queenie) y Zoë Kravitz (Leta Lestrange) y Emilia Clarke como Lou Clark en "Me before you". Pero no es la primera vez que trabaja en una producción de Marvel, en la segunda película de Spider-Man, "Spider-Man: Far from home", también estuvo presente.

Por ahora será sólo cuestión de tiempo para enterarse si los rumores que están circulando con gran fuerza en Internet son reales, ya que en otras ocasiones los mismos fanáticos, basándose en los cómics o en algunas sospechas, han logrado atinarle a algo dentro de la trama de algunas películas, de ser realidad todos estarán mucho más emocionados de lo que ya están.

Hasta ahora se ha confirmado que Electro hará su regreso a la trama interpretado de nueva cuenta por Jamie Foxx, así como Mysterio interpretado por Jake Gyllenhaal, aunque también se habla de participaciones de otros enemigos como el Duende Verde, Kraven El Cazador, Venom y hasta Morbius.

Además, The Hollywood Reporter confirmó que, 16 años después de su película, Alfred Molina, el villano de las primeras versiones del Hombre Araña, también está de regreso a los filmes con su papel de Doctor Octopus, lo que ha avivado todos los rumores del Spider-Verse, todo un sueño que tienen los fanáticos de este popular personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko en 1962.

Spider-Man 3 se estrenará el 17 de diciembre de 2021. Foto: Instagram

En la nueva película de Marvel Studios, veremos a Peter Parker (Spider-Man) buscar su propio camino alejado de Los Vengadores (Thor, Capitán América, Hulk, Black Widow y Hawkeye). Esta producción, aún sin un título oficial, tiene previsto su estreno para el 17 de diciembre de 2021.