Tom Holland estaba ebrio cuando logró que Spider-Man volviera al UCM

Si a alguien tenemos que agradecerlo infinitamente de que Spider-Man continue en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), es al joven actor Tom Holland.

Bob Iger (presidente y director ejecutivo de The Walt Disney Company) confirmó en octubre pasado en el programa Jimmy Kimmel Live, que Tom Holland fue quien logró el acuerdo entre Marvel Studios y Sony Pictures; contó que el actor intentó bajo todos los medios contactarlo, consiguiendo su número para hacerle un especial pedido a que volviera a la mesa de negociaciones; Bob broméo diciendo que el actor "lloró un poco" durante la llamada telefónica (afirmación que luego desmintió).

Tom Holland estuvo esta semana en el programa de Jimmy Kimmel; confesó que estaba "borracho" cuando intervino para que Spider-Man volviera al UCM. Tom intentó contactar con Bob Iger, con el fin de expresar su agradecimiento por formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel; solo contaba con su correo electrónico y le envió un mail diciendo que quería conversar con él.

Conseguí su email, le envié un mensaje y me respondió muy rápido diciendo 'me encantaría hablar contigo por teléfono en algún momento. ¿Cuándo estás libre?' Y tú no pones a Bob Iger en espera, tú respondes '¡cuando quieras, Bob!'.