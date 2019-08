Tom Holland reacciona ante la salida de su Spider-Man del UCM

Spider-Man ya no formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel, algo que ha ocasionado un gran enojo en los fanáticos del arácnido superhéroe, el amigable vecino de Nueva York. Aunque por el momento el futuro es un tanto incierto, el joven actor Tom Holland aún tiene esperanzas para ese futuro de su personaje.

Spider-Man se encuentre en una situación muy complicada, ya que después del final de la taquillera película "Spider-Man: lejos de casa" podemos darnos cuenta que se pierde una buena historia, misma que podría poner a Peter Parker a enfrentar retos que nunca había hecho en pantalla, sobre todo por que se expone su identidad secreta ante todo el mundo, algo que no se vio en las anteriores cintas protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Tom Holland habló sobre toda la polémica que se ha generado ante la salida de Spider-Man del UCM. "Básicamente, hicimos cinco grandes películas, han sido cinco años maravillosos, ha sido la mejor etapa de mi vida".

¿Quién sabe qué podría deparar el futuro?, pero todo lo que sé es que continuaré personificando a Spider-Man y continuaré disfrutándolo.

"Seguirá siendo muy divertido, sin importar como decidamos hacerlo, el futuro para Spider-Man será diferente, pero seguirá siendo igual de asombroso y sorprendente, y encontraremos nuevas maneras de hacerlo aún más genial", resaltó el carismático actor de 23 años de edad.

Ante sus palabras, los fans de "El Hombre Araña" sintieron de cierta manera un alivio, pues de acuerdo con las palabras de Tom, parece que seguiremos viendo películas de él como Peter Parker aunque sea de parte de Sony Picture.

Pudimos hacer cinco filmes dentro del UCM con Spider-Man: dos filmes individuales y tres con Los Vengadores, fue un sueño que nunca creí que pudiera pasar.

"No iba a durar por siempre, sabíamos que teníamos una cantidad finita de tiempo en el que podríamos hacer esto, y contamos la historia que queríamos decir, y siempre estaré agradecido por eso".

¿Por qué Spider-Man salió del Universo Cinematográfico de Marvel?

La semana pasada Marvel Entertainment y Sony Picture decidieron separar sus caminos y Spider-Man ya no estaría más en el UCM.

De acuerdo con el portal Variety ambos estudios firmaron en 2015 un acuerdo donde Kevin Feige funcionaría como productor ejecutivo de las películas de Sony de Spider-Man y Marvel solo se llevaría el 5% de lo recaudado en taquilla, más todo lo obtenido con el merchandising de cada película.

The Walt Disney Company (dueños de Marvel desde septiembre de 2009), ya no estaría de acuerdo con este pacto y habría propuesto un 50-50 tanto en la producción de las próximas películas como en el reparto de lo obtenido en taquilla, una oferta que a Sony no le hizo nada de gracia.

Sony le ofreció a Marvel Entertainment salir del acuerdo pero manteniendo a Kevin Feige (CEO de Marvel) como consultor de producción, lo que a Disney no le pareció nada bien pues, según Variety, su propuesta al estudio rival la hizo a sabiendas de que iba a ser rechazada porque querían que Kevin Feige se desvinculara al completo de Spider-Man, para centrarse en todas las nuevas propiedades de Marvel obtenidas con la compra de Fox, es decir, los X-Men, Cuatro Fantásticos y Deadpool.

Tom Holland por contrato tiene que hacer dos películas más como Spider-Man, aunque nadie sabe cómo se desarrollarán, ya que en "Spider-Man: de regreso a casa" y "Spider-Man: lejos de casa", la presencia de Marvel y de personajes como Tony Stark eran uno de los hilos conductores de las cintas que ahora, tendrían que tomar caminos completamente diferentes.

Otra de las razones que se han dado a conocer sobre la ruptura entre Sony Pictures y The Walt Disney Company, es que sobre la mesa estaba la negociación para que el Spider-Man de Tom Holland, pudiera aparecer en otras películas de su universo como Venom o Morbius, ambas propiedades de Sony, una cuestión a la que Disney se negaba rotundamente, pues hubiese supuesto incluir a Venom en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Sony Pictures posee los derechos cinematográficos de aproximadamente 900 personajes de Marvel Comics y ahora, se encuentra en varias etapas de planificación en numerosos spin-off de Spider-Man, incluidos Morbius, Kraven the Hunter y Black Cat.

Tom Holland mantiene la esperanza sobre el futuro de su Spider-Man. Foto: Jordan Strauss / AP

Cualesquiera que sean los personajes planeados para Spider-Man 3, Tom Holland aseguró en la entrevista con Entertainment Weekly: "definitivamente hay más por venir, nos sentamos con algunos de nuestros creativos, propusimos que Spider-Man 3 sea algo muy especial, será algo muy diferente".

Estoy tan agradecido de que Marvel cambió mi vida y permitió que mis sueños se hicieran realidad y que Sony me permitiera seguir viviendo mi sueño.

"Es una semana loca y nunca se ha hecho antes, así que veremos cómo va, y será tan increíble y divertido".