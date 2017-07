Tom Holland solo lleva un tanga bajo su ajustado traje

Hace solo unos meses, el actor Tom Holland no dudó en hablar con detalle de las dificultades que tenía que afrontar diariamente durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming para poder enfundarse el ajustadísimo traje del mítico hombre araña, una misión que podía llevarle hasta 45 minutos en determinadas circunstancias.

Sin embargo, semejante reto parece ahora una mera formalidad en comparación con otra de las complicaciones que tuvo que soportar, para dar vida al carismático superhéroe de Marvel en lo que al vestuario se refiere: lidiar con las incomodidades de llevar un tanga.

A big drop even for Spiderman. [email protected] #spidermanhomecoming Una publicación compartida de ✌️ (@tomholland2013) el 7 de Jun de 2017 a la(s) 5:42 PDT

En entrevista con la revista ShortList, detalló:

“Lo primero que tienes que saber es que lo único que llevaba debajo del disfraz era un tanga”.

“Me las trajeron en mi primer día como si nada: ‘Aquí tienes tus tangas’. Tenía serias dudas: ‘¿Volverá mi ano a ser el mismo?’. Pero tenía que llevar uno a pesar de que no quería, para nada. Me tenía que desnudar del todo y ponerme una bata. Lo cierto es que hay algunos que son cómodos, pero no podía pasearme ataviado únicamente con un tanga, ¿te imaginas? Y también está el hecho de tener que correr hasta el baño, volver al set, volver a ponerme el traje. Es todo un desafío”,

El actor está convencido que no podrá exprimir todo su potencial, hasta que no consiga hacerse con papeles radicalmente diferentes al de Spiderman. Por ello, Tom no ha tenido reparo en mandarle un mensaje a todos aquellos directores que estén buscando a un chico joven y energético con ganas de protagonizar un filme de acción.

“Quiero salir de mi zona de confort e interpretar a un asesino en serie o un traficante de drogas. Quiero disparar una pistola. ¿Has visto como lo hace Keanu Reeves? ¡Lo hace tan bien! Es cierto que utilicé una pistola en ‘La ciudad perdida de Z’, pero solo disparé a un conejo. Uno de mentira, obviamente”.