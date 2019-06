Tom Holland "spolilea" la nueva película de Spider-Man

Estados Unidos.- El joven actor Tom Holland, quien es mundialmente conocido por su gran papel de Spider-Man en las cintas de Marvel, ha vuelto a revelar datos importantes de las películas en las que participa como el arácnido.

Holland es famoso por siempre “soltar la lengua” cuando se trata de Spider-Man, pues ya en varias ocasiones ha revelado spoilers de películas del Universo Cinematográfico de Marvel, esta vez ha sido “descuidado” y reveló datos importantes sobre su nueva cinta como el hombre araña.

Spider-Man: Far From Home (Lejos de casa), que se estrenará el próximo mes de julio, ha soltado varios trailers donde se mostró que existe una grieta en el “multiverso”, y a Tom “se le salió” comentar con cual de los chasquidos de Thanos -en las películas de Avengers Infinity War y End Game- fue el responsable de abrir dicha grieta.

Las realidades alternas serán un tema del cual se hablará mucho en la nueva película que protagonizará Tom Holland como Peter Parker, dichas realidades se abrieron y estarán unidas gracias a las acciones de Thanos y su guantelete del infinito.

En un evento donde se promocionaba el largometraje que se estrenará el próximo 5 de julio, Tom comentó que Mysterio -personaje co protagonista de la película- saldrá de una de esas realidades y será su nuevo mejor amigo. Durante Avengers: End game hubo tres chasquidos, uno de Thanos, otro de Hulk y uno más de Tony Stark.

Imagen del trailer de Spider-Man Far from home

"Mysterio y yo nos unimos para luchar contra los Elementales porque cuando Thanos chasqueó los dedos, estas criaturas atravesaron la grieta dimensional", explicó Tom Holland.

Contrario a todo lo que se pensaba sobre qué Avengers: Endgame sería el cierre de la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel, esto debido a que el mismo nombre sugería el fin del ciclo de 10 años, se confirmó que Spider-Man: Far From Home será el filme que cierre el telón de estos exitosos años para la dupla Marvel-Disney.

Sin embargo, la nueva cinta del hombre araña servirá como antesala para la fase 4 de este universo de películas, pues al final de Avengers: End Game no hubo la ya clásica “escena post créditos”, misma que te hacía enterarte de qué era lo que seguía para el MCU. En días pasados durante una conferencia de prensa, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, confirmó que Spider-Man: Far From Home es el fin de la fase 3 e inicio de la fase 4.