Tom Holland y Zendaya se lanzan al vacío en espectacular escena del rodaje de Spider-Man 3

México. Los actores Tom Holland y Zendaya ya filman su participación en la película Spider-Man 3, y en días pasados hicieron unas escenas de acción en las que se ve que se lanzan al vacío. A través de Twitter se exhibe justo el momento en que caen en dicha escena que se rodó en Atlanta.

Spider-Man 3, con Tom Holland como protagonista nuevamente, comenzó a filmarse hace unas semanas atrás y así seguirá al menos durante unos dos meses más. El estreno se tiene contemplado para diciembre de 2021, se informa en distintos portales de noticias.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Poco es lo que se sabe acerca de la historia en esta nueva entrega, solo que Jamie Foxx regresa como Electro y que el Doctor Strange (Benedict cumberbatch) tendrá una participación especial en Spiderman-3.

Spider-Man 3 ha comenzó a filmarse en Estados Unidos y fue el actor Tom Holland quien compartió una de las primeras imágenes del set en el rodaje de filmación que lo muestra retomando el papel de Spider-Man; apareció vistiendo su traje negro y rojo de Spider-Man: Far From Home.

Jacob Batalon, Andrew Garfield, Tobey Maguire, Kristen Dunst, James Franco y James DeHaan también forman parte en esta producción de Hollywood que seguramente esperan por ver sus más fieles seguidores, a quienes se les hará muy larga la espera para verla en la pantalla grande.

Tom Holland comenzó su carrera en el teatro en 2008 interpretando al personaje principal en el musical Billy Elliot, según Wikipedia, y luego, tras graduarse de la BRIT School en 2012, debutó en el cine con la película Lo imposible (2012), con cuyo trabajo logró reconocimiento mundial por parte de la crítica.

Foto de Instagram

Zendaya, por su parte, es originaria de Oakland, California, Estados Unidos y además es cantante, bailarina y modelo; interpretó a Rocky Blue en la serie de Disney Channel Shake It Up (2010-2013) y en 2013 participó en la decimosexta temporada del concurso Dancing with the Stars.

La carrera artística de esta guapa joven ha ido en aumento, y entre 2015 y 2018 produjo y encarnó el rol de KC Cooper en la sitcom de Disney Channel K.C. Undercover.

Y su fama creció en 2017 y 2019, luego de interpretar a Michelle Jones en las películas Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Lejos de casa del Universo Cinematográfico de Marvel.