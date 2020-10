Tom Holland ya tiene el guion de Spider-Man 3 y temen que haga spoilers

Estados Unidos.- El actor británico Tom Holland, reconocido mundialmente por dar vida a Hombre Araña en distintas películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM o MCU), ha revelado a través de su cuenta de Instagram que ya ha recibido el guion de la nueva película de "Spider-Man" y todos se muestran preocupados por los típicos spoilers que suele hacer por accidente previo al estreno de los filmes.

El joven actor, también bailarín, de 24 años de edad, sorprendió y emocionó a todos los fanáticos de las películas de Marvel al revelar que recibió un iPad en su domicilio y en dicho aparto se encuentra el guion en digital de su nueva película prevista a estrenarse para el 17 de diciembre de 2021 después de retrasos por la pandemia mundial por Covid-19 que afectó al mundo entero y retrasó miles de proyectos en el mundo del entretenimiento.

Me han dado un iPad y en ese iPad hay un guion. Es el guion de Spider Man 3, así que estoy a punto de descubrir qué voy a hacer durante los próximos cinco meses. No les voy a contar nada, he aprendido de mi error. Voy a leerlo ahora, estoy ansioso", adelantó Tom Holland a través de un video que compartió en sus historias de Instagram.

El temor de los fanáticos de Marvel y encargados de Marvel es que el joven vaya a hacer alguna revelación no planeada sobre el filme, ya que en anteriores ocasiones ha "arruinado" las sorpresas de algunos filmes, como el póster oficial de Infinity War, el título de la segunda película de Spider-Man y hasta adelantó que "no había muerto" en la tercera película de The Avengers.

El primero de sus errores, probablemente uno de los más recordados, fue cuando reveló el póster de la tercera película de los Vengadores, tras mostrarlo a la cámara en un tipo de unboxing durante un en vivo, leyó una hoja que enviaba Mark Ruffalo con un mensaje y por la parte de atrás se leía "Confidencial, no compartir", al darse cuenta su reacción fue muy graciosa y terminó de inmediato la trasmisión, pero ya miles de fanáticos la habían grabado, por lo que circuló por Internet durante meses.

Por otro lado, cuando se llegó la hora de comenzar con las grabaciones de su segunda película en solitario para Marvel, tomó el guion, el cual tenía también en un iPad, lo mostró a la pantalla durante un video que compartió en sus redes sociales y dejó al descubierto el nombre de la película que hasta ese momento se conocía como "Spider-Man 2", pero su error reveló que tenía por nombre "Spider-Mam: Far from home". Esto causó otra gran revolución en Internet, sobre todo para los fanáticos del Hombre Arácnido.

El tercero de los errores de Holland fue cuando se apareció por sorpresa en una sala de cine de los Estados Unidos, junto a los hermanos Anthony Russo y Joseph V. Russo, durante la premier de Endgame, película que dirigieron, y entró gritando "¡Estoy vivo!", dejando a todos confundidos y en igual de arreglarlo, lo arruinó luego de darse cuenta que los asistentes aún no veían la película.

Por este motivo, todos los ejecutivos de Marve Studios decidieron darle un guardián proyector que lo cuidara de no hablar de más, sólo lo justo y necesario, esa persona era Benedict Cumberbatch, el Doctor Strange, quien estaba presente en todas las entrevistas de Tom Holland, cuidando que no arruinara o dijera algún spoiler.

Tom Holland ya tiene el guion de Spider-Man 3 y temen que haga spoilers. Foto: Instagram

Fue él mismo quien lo reveló durante una entrevista, cuando comentó que él "estaba ahí para hacer esto", mientras cubría la boda de Tom en medio de la conversación, lo que hizo reír a miles, ya que es una situación real y preocupante que este joven esté hablando y revelando acontecimientos importantes de las películas en las que trabaja.

Para la tercera aventura de Spider-Man, interpretado por Tom Holland, prometen una historia completamente diferente a las que ya hemos visto en diferentes producciones, esta vez Spider-Man será desenmascarado en público por el villano Mysterio, interpretado por Jake Gyllenhaal.

Esta vez veremos a Peter Parker buscar su propio camino alejado de los Vengadores y sobre los villanos de la película, siguen los rumores de que Kraven o el Doctor Octopus serían los presentes en la cinta. Esta producción, aún sin un título oficial, tiene previsto su estreno para el 17 de diciembre de 2021.

"Spider-Man" llegaría a finales del 2021. Foto: Instagram

Por otro lado, Tom publicó recientemente una imagen suya mostrando cómo luce representando al aventurero "Nathan Drake", en la película adaptación para el cine de "Uncharted", la esperada película basada en el popular videojuego de Naughty Dog.

Muchos de los fanáticos del videojuego no están del todo convencidos con que Holland sea quien personifique a "Nathan Drake", pero como es de esperarse, algunos otros sí se muestran encantados de ver a su actor favorito en dicho proyecto, el cual está previsto para estrenarse el 08 de julio de 2021.