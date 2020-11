Tom Holland tiene trabajo para los próximos años y estas películas filmará

México. Tom Holland, actor originario de Londres, Inglaterra y quien debutó en 2012 en la película Lo Imposible y consiguió las mejores críticas con su trabajo, ha logrado negociar para filmar al menos seis películas en los próximos años, se informa en distintos portales de noticias.

Tom Holland, famoso en el mundo gracias a su participación en las peliculas de Spider-Man, actualmente se encuentra en el rodaje de la tercera parte de esta cinta en la que también participan Zendaya, Jacob Batalon, Andrew Garfield, Tobey Maguire, Kristen Dunst, James Franco y James DeHaan.

Ahora, según reporta We Got The Covered, Tom Holland habría negociado para participar en seis películas más en las que dará vida a Peter Parker en Spider-Man, y con esto el actor de 24 años de edad figuraría dentro del MCU por más tiempo.

Según los informes, Disney está ofreciendo a Holanda tres películas independientes después de Spider-Man 3, así como otras tres películas fuera de la saga de Spider-Man, que sin duda podrían estar conectadas con nuevas películas de Avengers u otras historias dentro del MCU.

Y trasciende también que Disney quiere contar toda la historia de Peter Parker, desde su tiempo en la escuela secundaria hasta su vida adulta, lo que significa que estas nuevas películas podrían mostrar a los seguidores del personaje un lado de Peter Parker similar al que se vio en las películas de Tobey Maguire y Sam Raimi.

Sin duda alguna, esto podría ser el inicio de una nueva saga que reúna a todos esos personajes que tomarán el lugar de los viejos Avengers, como Florence Pugh, quien tomará el lugar de Black Widow después de la nueva película de Scarlett Johansson.

Por lo pronto, Spider-Man 3, cuyo título definitivo no ha sido revelado hasta el momento, ya comenzó a filmarse en Estados Unidos y fue precisamente Tom Holland quien compartió una de las primeras imágenes del set en el rodaje de filmación que lo muestra retomando el papel de Spider-Man; apareció vistiendo su traje negro y rojo de Spider-Man: Far From Home.

Y una de las primeras escenas de acción se rodó en Atlanta, donde Tom y Zendaya filmaron una secuencia que consistió en una supuesta caída desde una gran altura; ambos se lanzaron al vacío y las imágenes quedaron capturadas en un video que circuló en Twitter.

De acuerdo a reporte en distintos medios, el rodaje de Spider-Man 3 terminaría dentro de unos dos meses y el estreno se contempla para diciembre de 2021.