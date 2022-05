¡Tómala papá! Eugenio Derbez le restriega a Emilio Azcárraga, que Pati Chapoy le da mejor trato

El comediante y actor mexicano Eugenio Derbez asegura estar vetado de Televisa, por haber participado en la campaña "Selvame del tren", donde varios famosos se pronunciaron en contra del proyecto del Tren Maya, anunciado con bombo y platillos, como una de las grandes obras del gobierno del Presiente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"En México no me han dado la razón exacta, pero quiero suponer que es por el Tren Maya", expresó el también productor de cine y televisión, de 60 años de edad, durante una entrevista que tuvo con Javier Poza en su programa de Radio Fórmula.

De acuerdo con el esposo de la cantante y actriz mexicana Alessandra Rosaldo, al regresar a México tras haber asistido a la entrega de los Premios Óscar 2022, muchos medios de comunicación lo entrevistaron, pero no lo hicieron los reporteros de Televisa, empresa donde ha trabajado durante varias décadas. "De repente, toda la gente de Televisa me dicen: 'oye, hay un memo donde tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti, ¿estás vetado?'".

Eugenio Derbez trató de averiguar qué estaba pasando en la televisora, pero prefiero evitar "echarle más leña al fuego", al percatarse de lo complicado del asunto. "Mandé un mensaje, me quisieron dorar la píldora y entonces dije: 'mejor no', bendito sea Dios, hay muchos medios donde uno puede promocionar las cosas y muchos lugares que puede uno visitar".

Luego de sus declaraciones, el empresario mexicano Emilio Azcárraga Jean, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, publicó una serie de tweets, donde confrontó al comediante, hijo de la fallecida Silvia Derbez, una de las grandes actrices de la época de oro del cine mexicano.

"Neta Eugenio, antes de decir que estás vetado, 'preguuuntame, caon'. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. 'Óigame no, óigame no'. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, 'fue horribleee'", escribió Emilio Azcárraga Jean con tono sarcástico, usando frases de algunos personajes del comediante.

Asimismo, aseguró que la molestia de Eugenio Derbez se debe por los derechos de la serie "La Familia P. Luche".

La supuesta molestia de Eugenio Derbez con Televisa.

Eugenio Derbez no se quedó callado y le respondió a Emilio Azcárraga Jean, también dueño del Club América, utilizando frases de sus personajes. Entre varios comentarios en un hilo de Twitter, le restregó en su cara que Pati Chapoy, quien trabaja en TV Azteca, la competencia de Televisa, lo trata mejor que las personas de la televisora donde ha trabajado por muchísimos años.

Y como dijera su personaje de "Ludovico P. Luche", en una de sus tantas peleas con su esposa "Federica Dávalos de P. Luche", en la serie "La Familia P. Luche"..."¡tómala papá, tómala papá!".

"Neta Emilio Azcáraga, antes de decir que no estoy vetado, mejor tú 'preguuuntame' a mí, caon. Además, tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente? ¡Ya nos exhibiste! ¿Por qué no eres un directivo normal?".

El papá de los actores Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez, manifestó el afecto que le tiene y cree que el veto no viene de parte suya, sino de otro u otros ejecutivos de la televisora.

"Pero entonces diles ahí en tu empresa '¡qué alguien te explique!' ¿Por qué razón, después del 30 de marzo, me cancelaron dos entrevistas y no hay una sola nota en Televisa en donde hablen de mí, o del Óscar, o de mi nueva película? Es más, llevo dos días dando entrevistas para mi nueva película 'The Valet', que se estrena en Star+, convocamos a toda la prensa, incluida Televisa, pero ningún programa de tu empresa quiso venir".

Si no estoy vetado, pídele a Televisa Espectáculos que con sus notas demuestre que si vinieron a cubrir el estreno de mi película 'The Valet'. ¡Óigame no! ¡Mejor Paty Chapoy me recibió en su programa!

Eugenio Derbez estuvo en "Ventaneando" de TV Azteca, para promocionar su nueva película "The Valet".

Con respecto al tema de los derechos de "La Familia P. Luche", Eugenio Derbez le pidió a Emilio Azcárraga "qué alguien te explique" también ese punto, "yo sé que te va a sonar 'horrible, horrible', pero yo soy el dueño de los personajes y del concepto, Televisa solamente del nombre. ¡Perdón amigo!".

Por último, el actor le informó al hijo del empresario Emilio Azcárraga Milmo, fundador de Televisa, haber firmado un contrato con VIX (plataforma de streaming propiedad de TelevisaUnivision), "ya estamos trabajando en la misma empresa y chutando para el mismo lado, así que '¡ya córtale mi chavo!' Te quiero muchísimo, espero verte pronto y platicarte bien cómo están las cosas. Ah, y 'te mando: todo, todo, todo, lo que me sobra'".