"Tomé la mejor decisión": Por esta razón Allisson Lozz se niega a volver a actuar

Desde que anunció su retiro de la actuación, Allisson Lozz ha dejado a muchos seguidores a la espera de que algún día regrese a las telenovelas.

Sin embargo, la actriz retirada señaló recientemente que descarta por completo la idea de volver a actuar, pese a la insistencia de muchos de sus fanáticos en sus redes sociales.

En una transmisión a través de su cuenta de Instagram, Allisson Lozz reiteró que su decisión de salir de Televisa y del mundo de los espectáculos es definitiva.

Ello pese a que en un inicio hasta sus ex compañeros negaban que la ex actriz fuera a retirarse definitivamente como ella lo aseguraba:

“Yo creo que todo el mundo decía: 'Va a volver luego, es una racha'. Yo recuerdo que hasta daban entrevistas algunos diciendo: 'Al rato vuelve'. Pero es que no era una racha, no era algo de emoción, era algo muy en serio”, dijo.

Años después de su último trabajo, en la telenovela ‘En nombre del amor’ que terminó en 2009, Allisson Lozz confirma que su decisión en ese entonces fue la correcta, al sentirse feliz con la vida tranquila que lleva hoy en día con su propia familia.

Allisson Lozz confesó que a través de redes sociales se le ha pedido en una infinidad de ocasiones que regrese a la actuación, algo que volvió a asegurar que no volvería a hacer por la experiencia que tuvo:

“Algunos me ponen: 'Deberías volver a las novelas, eres muy buena actriz'. Gracias por lo de buena actriz, pero realmente no es por eso, sino es el medio, cómo se desenvuelve, es triste, solo. En mi experiencia fue así, no hablo por todos, pero en mi experiencia fue así. Yo me la pasaba muy sola y yo veía a todos muy solos”, agregó. “Era muy desgastante, de verdad un estrés impresionante. Tienes que cuidarte todo el tiempo de todo y es difícil y yo tenía 16 años, ya tenía desde los 9 en ese medio y me urgía salirme”.