Tomm lanza su EP lleno de ‘dream rock’

Desde el principio que conformaron la banda Tomm, Marcos Pérez, Antonio Barceló y Enrique Pérez han apostado por sus composiciones originales.

Ese trabajo creativo ha dado fruto a dos años de formarse la agrupación, puesto que hoy presentan su primer EP, grabado en Culiacán, con el nombre de 'Do you know what this reminds me of?'

Su propuesta musical

Barceló, guitarrista y cantante, explica que la música del grupo se emparenta con el dream pop pero con toque de rock, por lo que suena “ponchadón y bonito a la vez”. Por ello, lo llaman como “dream rock”.

Días atrás lanzaron el primer tema del EP en YouTube: Ciervo, una canción que sobrepasa los cinco minutos con diversos cambios sonoros. Aclara la agrupación que también compusieron canciones menos extensas para este lanzamiento.

Tomm. Foto: EL DEBATE.

Aunque el título del EP está en inglés, las letras del disco están escritas en español. El vocalista detalla que el contenido se basa en sus experiencias, en situaciones que viven los jóvenes: “Me gustó lo que escribí y las grabamos porque creo que alguien se puede reflejar en ellas”.

El grupo busca con este EP que se le contemple en más conciertos y se plantean la posibilidad de grabar un video de algunas de las piezas.

El EP se podrá escuchar en Spotify y en YouTube.

Las redes sociales de la banda son: YouTube, TOMM mx; Twitter, Tomm_banda; Facebook, Tommmx, e Instagram: Tomm_mx.

La escena local

Este sábado hay tres tocadas en Culiacán casi al mismo tiempo, cuyo vínculo es que todas son de subgéneros del rock.

Ante esta vitalidad de la escena, Marcos, baterista del grupo, opina: “En una tocada puede haber de varios géneros pero que se complementan bien. En las tocadas predomina el rock por la variedad de subgéneros”.

Con esta perspectiva positiva de la escena local, Enrique, bajista y que hace armonías, apunta que muchas de las bandas actuales tienen poco tiempo. Agrega que algunas personas le han platicado de la escena de antes y le dijeron que estaba muy metalera.