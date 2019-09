Tommy Hilfiger y Zendaya reinventan la prestigiosa marca

Tommy Hilfiger nunca rehuye el espectáculo cuando viene a sus desfiles, y su regreso a la Semana de la Moda de Nueva York después de varios años no fue la excepción.

Para su última colaboración con la actriz y cantante Zendaya, Hilfiger llevó el mundo de la moda al Apollo Theater en Harlem, en realidad, a una calle a las afueras del famoso teatro, donde el diseñador se instaló en un escenario lleno de músicos y bailarines para celebrar Harlem. modas inspiradas de finales de los 70 y principios de los 80.

El espectáculo comenzó con un único músico en trompeta, luego pasó a una banda sonora adictiva de música funk y clásicos como "Respect" de Aretha Franklin y "Get Up Offa That Thing" de James Brown.

Tommy Hilfiger junto a Zandaya/AP

Las modelos se divirtieron alegremente por la pasarela en trajes de pantalón con chaquetas a medida y pantalones de cintura alta y piernas anchas con estampados de dientes de perros o lunares o estampados de animales. Había abrigos de tweed con cinturones grandes, acompañados de gorros de pageboy. Los accesorios incluían muchos zapatos de plataforma gruesos, bufandas y sombreros grandes de ala ancha.

Las hermanas Bella y Gigi Hadid en el evento/AP

La ropa era más lujosa que el estilo deportivo típico de Hilfiger, con muchas pieles, terciopelos y piel sintética. En una entrevista detrás del escenario, dijo que eligió a Zendaya como colaboradora por lo que él ve como su sentido intrínseco de estilo.

"Solo pensé que si pudiera obtener un pequeño cuentagotas de ese sentido del estilo en mi empresa, sería genial", dijo Hilfiger, quien anteriormente se asoció con la supermodelo Gigi Hadid en colecciones. "Y ella me dio más que un cuentagotas, abrió el grifo".

Zendaya dijo que ella y su equipo de diseño tuvieron mucho margen de maniobra.

"Simplemente me dejó hacer lo que quisiera, lo cual fue genial", dijo sobre Hilfiger. "Me dijo que podía ser creativo como quisiera".

Hilfiger dijo que la colaboración llevó a su empresa a una nueva dimensión.

Esto es una reinvención para nosotros, porque nos llevó a otra área de la moda en la que nunca hemos estado, dijo el diseñador.

El gran elenco de modelos era una multitud diversa, en términos de tamaño, antecedentes, género y edad. Entre ellos: la supermodelo Winnie Harlow, una embarazada Ashley Graham y el veterano Alek Wek, quien sonrió como fanático de la audiencia, se puso de pie para postrarse en homenaje.

Muchos de ellos saltaron alegremente a la banda sonora, interpretada por músicos que se instalaron dentro de los convertibles clásicos estadounidenses de la época. Los músicos eran del centro de entrenamiento de rendimiento basado en Harlem de Vy Higginsen, según las notas del programa, llamado Mama Foundation for the Arts.

Las prendas del espectáculo estuvieron disponibles de inmediato para la compra en esta colección "Vea ahora, compre ahora", que marcó el primer desfile de la Semana de la Moda de Nueva York de Hilfiger en tres años.

Más noticias