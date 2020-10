Tomorrow X Together expresa asombro y miedo, usando los ocasos de octubre en el MV "Blue Hour"

En mayo pasado TXT, acrónimo de Tomorrow X Together, sorprendieron a MOA (nombre que recibe su fandom) con su lado más oscuro con el lanzamiento de su segundo mini álbum "The Dream Chapter: ETERNITY" y el MV para su canción principal "Can't you see me?", mostrando el crecimiento musical de sus cinco integrantes: Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Hueningkai. Ahora, cinco meses después, la joven boy band de Big Hit Entertainment, nos presenta su nuevo comeback: su tercer mini álbum "minisode1: Blue Hour".

Asimismo se llevó a cabo el lanzamiento del MV para la canción principal del nuevo comeback de TXT, "Blue Hour (hora azul)", una muy disfrutable canción de género disco. En dicho sencillo musical Tomorrow X Together comparte con MOA sus complejas emociones de asombro y miedo, mientras miran al cielo a las 5:53 PM, la hora en la que se pone el sol (el ocaso) durante el mes de octubre, mes elegido para el lanzamiento de la canción.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A esta hora de la tarde (las 5:53 PM) es el momento en el cual el cielo es más hermoso, pero también es el momento en que las sombras rápidamente oscurecen todo, lo cual es expresado por Tomorrow X Together en "Blue Hour". La canción incluye esta lírica: "odio esta incomodidad, tan solo me río cariño, sé que éramos especiales, únicos en su clase. Esa mirada en tus ojos que es como una caja de regalo vacía, tú y yo en el sol poniente sí, sí puedo".

Porque eres tú, eres la única a la que quiero, tú, todo lo que quiero, todo cambia con el resplandor del anochecer, tú y yo a las 5:53, somos hermosos, a causa de la imaginación antes de que la magia de color naranja brillante en ese cielo se termine. En ese instante ¿puedes sentir la emoción? Congelo este momento.

TXT se sincera sobre su mini álbum "minisode1: Blue Hour"

Siguiendo la serie "Dream Chapter", el nuevo mini álbum "minisode1: Blue Hour", servirá como conexión con la próxima serie de TXT, ya que cuenta la historia de chicos que están rodeados de incertidumbre después de experimentar cambios en sus relaciones. "Este es un nuevo tipo de álbum que cuenta pequeñas historias que se conectarán con nuestra próxima serie, queremos que los oyentes disfruten de historias y actuaciones que solo TXT puede crear", expresó Taehyun en un show live streaming como parte de su comeback. Además de "Blue Hour", el mini álbum incluye los temas "Ghosting", "We lost the summer", "Wishlist" y "Way home".

Sobre la canción principal del mini álbum "Blue Hour", Yeonjun contó: "aunque el título podría ser sorprendente, en realidad estaría un poco molesto si el título fuera más corto. Siguiendo los pasos de BTS, queremos mantener la tendencia disco. Incluimos las complicadas emociones de asombro y miedo que uno siente al atardecer".

Cabe mencionar que Soobin participó en la composición de "Ghosting", mientras que Yeonjun y Hueningkai participaron en la composición de "Wishlist". Taehyun también participó en la composición de ambas canciones, "escribir y editar letras no fue fácil, a través de esta oportunidad, me di cuenta de que quería participar en muchas pistas", expresó.

"We lost the summer" toca los efectos de la pandemia de Covid-19; Hueningkai mencionó que se inspiraron en la canción de 1988 "Arcade" de Han’s Band: "la letra habla de la situación que todos estamos viviendo, al igual que recibimos mucha inspiración de ‘Arcade’, esperamos que todos se inspiren también en esta pista". Taehyun también describió esta canción, señalando que expresa la confusión que todos sienten al lidiar con una situación desconocida: "creo que esta canción es una con la que no solo los adolescentes, sino que todos pueden identificarse".