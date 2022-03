¿Toni Costa le fue infiel a Adamari López, madre de su hija Alaïa, con la modelo Evelyn Beltrán?

Fue el año pasado cuando la actriz de telenovelas y conductora de televisión Adamari López, de origen puertorriqueño y de 50 años de edad, sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales, haberse separado del bailarín español Toni Costa, padre de su hija Alaïa, tras 10 años de relación amorosa. ¿Por qué se separaron?...es la pregunta que muchos de sus seguidores se siguen haciendo.

Tanto Adamari López como Toni Costa, han continuado con sus respectivos caminos; siguen conviviendo en momentos especiales, ya que estarán unidos por la hija que tienen en común.

Hace unos meses, el también profesor de zumba, de 38 años de edad y originario de Valencia, España, dio a conocer estar en una nueva relación amorosa con la modelo mexicana Evelyn Beltrán, quien es conocida en redes sociales como "La bichota".

Supuestamente, Toni Costa le habría sido infiel a Adamari López con Evelyn Beltrán. En una entrevista para el programa de Telemundo "Al rojo vivo", el también actor y coreógrafo, contó haber conocido a "La bichota" en agosto pasado, en una de sus clases de zumba, cinco meses después de su separación de Adamari López.

"Esta es una relación muy joven, llevamos unos meses, en el amor no hay tiempo, comenzamos a salir en septiembre, fueron cinco meses que llevaba solterito porque la separación fue a finales de abril".

Toni Costa negó una infidelidad: "ella (Evelyn) no se metió en mi relación porque yo ni la conocía, y yo no me metí en su relación porque ella estaba separada cuando comenzamos a salir".

Asimismo, mencionó en la entrevista para "Al rojo vivo", que su hija Alaïa sabe de su nueva relación amorosa, sin embargo, de momento no se han conocido.

Pero.... ¿Por qué se separaron Adamari López y Toni Costa? Hace unos meses, en una entrevista para este mismo programa de televisión, al ex esposa del cantante boricua Luis Fonsi, aunque no entró en detalles sobre el motivo, resaltó que debía darse el respeto que merecía. "A lo mejor cosas cotidianas que pasan en pareja, que no necesariamente están bien y que como mujer, yo debo saber darme mi respeto y mi lugar, ese respeto solo me lo puedo dar yo".

Leer más: "Hermosa dama", Maribel Guardia sencilla y elegante con ceñido vestido negro de mil 480 pesos

Y en unas declaraciones para People en Español, mencionó que en su relación estaban sucediendo ciertas cosas "que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija, él sabe la razón".