Toni Costa pone en su lugar a haters; fue criticado por no luchar por Adamari López y tener novia

Desde que se dio a conocer su separación de la actriz de televisión Adamari López, el bailarín profesional Toni Costa de 38 años de edad y originario de Valencia, España, ha sido blanco de muchos rumores y críticas. Se dice que es bisexual y fue infiel a la madre de su hija Alaïa, con quien tuvo una relación amorosa durante 10 años y planes de boda.

En una de sus recientes publicaciones en su cuenta de Instagram, Toni Costa estuvo respondiendo a las críticas de varias personas, poniendo en su lugar a sus haters de la mejor manera.

Otra de las especulaciones que surgieron hace unas semanas, es el presunto nuevo romance de Toni Costa con la modelo Evelyn Beltrán, madre de un pequeño niño. Usuarios de redes sociales atacaron al mentor del programa "Mira quién baila", por supuestamente estar en otra relación y no tratar de recuperar a la conductora de televisión Adamari López.

"Prefiere ofrecerle hogar a otra y a hijo ajeno, que despertar en casa con su hija, que pena que todo lo eche a la borda", le escribió una persona, a lo que Toni le respondió: "triste es leer comentarios como el suyo, lamentablemente".

Asimismo manifestó que aunque esté separado de Ada, a su hija Alaïa nunca le faltará nada, "ni el cariño de sus padres, ni nada de nada".

Varias fans de Toni Costa salieron en su defensa.

La ex pareja sentimental de Adamari López de origen puertorriqueño, también recibió este mensaje: "tienes una princesa que criar, no seas como otros hombres que dejan sus hijos para ir a criar los hijos de otros, hombre es el que puede hacer a su familia feliz, no los que van y se buscan otra familia".

Respondió a dicha crítica dejando muy en claro que "nada de lo que está hablando va conmigo, relájese que está más que demostrado qué tipo de padre soy, por favor, señora".

Recordemos que en mayo del año pasado, Adamari López (ex esposa del cantante boricua Luis Fonsi), sorprendió al revelar haberse separado de Toni Costa. En una entrevista para el programa "Al rojo vivo" de Telemundo, aunque no entró en detalles sobre el motivo, resaltó que debía darse el respeto que merecía.

A lo mejor cosas cotidianas que pasan en pareja, que no necesariamente están bien y que como mujer, yo debo saber darme mi respeto y mi lugar, ese respeto solo me lo puedo dar yo.

Y en unas declaraciones para People en Español, mencionó que en su relación estaban sucediendo ciertas cosas "que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija, él sabe la razón".