Toni Costa pone en su lugar a haters que atacan a Adamari López

Adamari López y Toni Costa han formado en base a mucho esfuerzo y amor una bella familia, junto a su adorable hija Alaïa. Orgulloso de lo que ha logrado el bailarín profesional y de origen español, no duda en compartir en redes sociales algunos momentos junto a su familia.

Hace unos días compartió con sus miles de followers en Instagram, una fotografía de un anterior viaje a la playa con Adamari López y Alaïa. "Juntos, unidos y caminando en la misma dirección, amo mi familia y soy el hombre más afortunado por tenerlas", escribió Toni Costa en su post que tiene ya más de 84 mil likes.

Aunque la mayoría de los comentarios halagan a Toni y su familia, hubo personas que criticaron a la hermosa Adamari López por su apariencia al usar traje de baño.

Como el caballero que es y sin recurrir a los insultos, Toni Costa defendió a la madre de su hija de estos comentarios negativos. "Pon a rebajar a Adamari", escribió una usuaria de Instagram, a lo que el bailarín respondió: "ya mismo porque tú lo digas", respuesta que ha sido aplaudida por muchos de sus seguidores.

Así mismo le respondió a una persona que comentó que el traje de baño que la conductora de televisión usaba, no era apropiado para su edad. “Que no use capas con el traje de baño, es una mujer joven. Yo tengo 62 años y mis trajes de baño son bien transparentes, no hay necesidad de usar mucha ropa en la playa”.

Toni Costa mencionó ante este comentario: “gracias pero cada persona tiene su estilo no, ¿un traje de baño bien transparente? es su estilo y se respeta”.