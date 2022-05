Toni Costa rompe en llanto al acordarse de su novia en La Casa de los Famosos

Pero las acciones de Toni no han sido muy bien tomadas por parte de los televidentes y quienes sintonizan los diferentes canales en vivo de La Casa de los Famosos 2 y es que, aseguran, que es un espectáculo el que el bailarín está dando y, aseveran, que "es imposible que le llore a una mujer con la que ha estado apenas 8 meses".

Cabe destacar que desde que Toni Costa inició su relación con Evelyn no ha parado de evidenciar lo bien que se llevan y la buena química que tienen. Cuando tiene la oportunidad, sorprende con románticos mensajes y gestos de amor para destacar a su nuevo amor.

"Cuando alguien te hace tan feliz se necesita cabrón", compartió el bailarín de origen español, mientras se secaba las lágrimas con una servilleta , sacando su lado más vulnerable. Ante la situación, Natalia no hizo más que tratar de consolarlo, aunque se conmovió al ponerse en sus zapatos y recordó a su pareja.

El pasado jueves 26 de mayo, Toni no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas al acordarse de su novia Evelyn Beltrán , esto durante una conversación con Natalia Alcocer, también participante del reality show, dejando al descubierto sus verdaderos sentimientos.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.