Toñita confiesa el verdadero motivo por el cual no será parte del festejo La Academia 20 años

México. Televisión Azteca prepara el festejo La Academia 20 años pero no participará Toñita, y es la cantante quien revela el verdadero motivo por el cual no formará parte del mismo.

“Cuando alguien quiere a alguien, lo llaman desde un comienzo, y a mí en ningún momento me han llamado. No soy relevante para ellos", dijo Toñita a medios de comunicación en CDMX.

En varios portales de noticias se comparte que Toñita confesó que no ha sido tomada en cuenta para figurar en La Academia 20 años: “Si ellos son los que crearon todo esto y no quieren llamarnos, no es cuestión de nosotros, es cuestión de ellos”.

Por otra parte, Toñita niega tajantemente que sea una persona malagradecida: "¿Por qué voy a ser una malagradecida? Estoy tocando puertas y me las abren, y me voy a ir donde me van a abrir las puertas, no voy a rogar donde no me las abren”.

"No voy a estar llorando donde no me pelan y no me hacen caso, mejor voy a tocar puertas donde sí me hacen caso y me dan trabajo, cualquier persona lo haría”.

Pese a que no ha sido convodada Toñita a formar parte de dicho proyecto, dice que está agradecida con Televisión Azteca y con La Academia por el apoyo que en alguna etapa de su vida le brindaron.

De La Academia han salido a la luz pública otros cantantes como Myriam Montemayor, Carlos Rivera, Yahir y Víctor García, y próximamente estaría al aire una nueva edición del reality show mexicano.