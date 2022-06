Toñita es llevada al hospital tras recibir fuerte golpe en su cabeza

México. La cantante Toñita fue llevada al hospital en una ambulancia, tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza y ella explica en Intagram lo que le ocurrió y también cómo se encuentra.

Toñita, quien participa en el reality show Las estrellas bailan en Hoy, sufrió un fuerte golpe en su cabeza tras grabar su participación en dicho proyecto de Televisa y por eso la llevaron rápidamente al hospital.

La periodista Inés Moreno comparte en sus redes sociales que a Toñita la llevaron al hospital debido al golpe que sufrió inesperadamente y por fortuna no se trató de nada grave.

Pero luego Toñita por medio de Instagram comparte que se encuentra bien y le pide a sus amigos y familiares que no se alarmen, puesto que solamente se llevó un ligero susto.

"Hola mi gente, sufrí un pequeño percance, mañana les contaré qué sucedió en el programa, pero mientras, es muy muy indispensable que voten por nosotros, por Jorge y por mí, eso nos va a ayudar a continuar en la competencia."

En días pasados Toñita cambió de pareja de baile en Las estrellas bailan en Hoy, pues Chao, quien bailaba con ella, renunció porque tuvo que salir de viaje a su natal España debido a que su mamá se enfermó.

Toñita, cuyo nombre completo es Antonia Salazar Zamora, saltó a la fama durante 2002, tras participar en el reality La Academia, en Televisión Azteca, y luego emprendió una carrera como cantante y actriz.

Al igual que Toñita, en La Academia 2002 surgieron otros talentosos cantantes como Yahir, Víctor García, Nadia y Yuridia, y Toñita ha grabado varios discos en los géneros balada tropical y norteño que la han proyectado como cantante nacionalmente.

En recientes declaraciones a un programa de espectáculo, Toñita dijo que está feliz por participar en Las estrellas bailan en Hoy y también agradecida con Televisa por la oportunidad que le dan para figurar en ella como artista.

“Quiero que me vean que soy una persona ‘todoterreno’ y tocar puertas en las diferentes producciones para novela, para hacer proyectos y cosas así, me encantaría que vieran a una Toñita fuerte, que no es quejumbrosa, cumplida, disciplinada."