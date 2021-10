Toñita, ex integrante de La Academia, identificada con Yalitza Aparicio al ser discriminada

Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, se dio a conocer hace ya 20 años en la primera generación de La Academia. En una reciente entrevista para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, la cantante comentó que al igual que la actriz Yalitza Aparicio, ha sido discriminada en varias ocasiones por su apariencia física.

"Por ser morena", expresó Toñita, también conocida como la negra de oro. "Yo creo que las morenas tenemos esa bronca, hasta la fecha dime a quién viste de protagonista de novela, hasta la fecha no hay".

Manifestó que Yalitza Aparicio, nominada como Mejor actriz en el 2019 por su protagónico en la película "Roma" de Alfonso Cuarón, "vino a revolucionar todo". Sin embargo "en mis tiempos la única que era morena era yo y aun así, creo que marcó una pauta en mi momento hace 20 años por ser morena".

Toñita externó que Yalitza Aparicio tuvo una oportunidad muy grande que no desaprovechó: "está perfeccionando su carrera y aun así no son para aplaudirla, no, lo que hacen es decir: 'esa pin...india fea', ¿en qué país vivimos?".

Durante la entrevista dijo que Yalitza Aparicio era de Oaxaca, ella de Veracruz y ambas eras personas de sol. Caminaba media hora a la escuela y regresaba media hora bajo el sol, no usaba paraguas porque para era más cansado andar cargando el paraguas "que andarse cubriendo la carita".

"A lo que voy, ahorita Yalitza ya no va a estar asoleándose como antes y el color le va a cambiar, pero no es que se quiera blanquear, simplemente es porque ya no te expones al sol y te lo digo porque últimamente como friegan, me dicen: 'te blanqueaste, estás como Yalitza y ya te olvidas y te operaste todo'".

La cantante Toñita resaltó que orgullosamente "soy huasteca veracruzana y nunca he negado mis raíces, ni de dónde soy ni quién soy, eso siempre lo traigo marcado como un nopalito aquí".