Toñita revela supuesto romance de Cynthia Rodríguez, novia de Carlos Rivera, con ejecutivo de TV Azteca

Toñita o también conocida como "La negra de oro", asegura que por culpa de Cynthia Rodríguez su carrera musical fue "frenada", quedó fuera de varios proyectos de TV Azteca y que además, perdió la gran oportunidad de grabar un álbum con temas inéditos, mismo que sería producido por Rafael Pérez Botija.

En una entrevista para la revista TVNotas, la ex participante de la primera generación de La Academia, show musical de TV Azteca del cual han salido grandes cantantes, señaló que en esta televisora sufrió de abuso de autoridad y discriminación por su color de piel y sus orígenes, asegurando que por esto le negaron varios proyectos en la empresa fundada en julio de 1993 por el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Varios de estos proyectos que en un principio le negaron, logró llevarlos a cabo gracias al apoyo de sus fans, pero según Toñita, de haber sido por los fallecidos Martín Luna y Sergio Segura, no hubiera pasado.

¿Cuál es el origen de las acusaciones de Toñita en contra de Cynthia Rodríguez? Contó que en eñ 2006 cuando participó en "Desafío de estrellas 2" (programa que reunía a varios ex participantes de La Academia), todos sabían que la favorita para ganar era Yuridia, sin embargo, debido a su embarazo tuvo que abandonar al competencia musical. Según Antonia Salazar Zamora, los ejecutivos de TV Azteca ya tenía todo arreglado para que la novia de Carlos Rivera ganará este desafío.

"Pero como Jolette valientemente dijo en una entrevista que pasaría esto porque salía con un ejecutivo, se lo quitaron y sacaron del programa". Según Toñita, la también conductora de televisión y actriz Cynthia Rodríguez, en ese entonces tenía un romance con Martín Luna, quien era Presidente ejecutivo de contenidos de TV Azteca y de Azteca Music.

Leer más: Jolette desmiente las declaraciones de Toñita y defiende a Cynthia Rodríguez

"Por algo (Martín Luna) la metía (a Cynthia) en todos los programas y mientras a todos nos daban vestuarios, a ella le mandaba a hacer nuevos, era muy evidente el apoyo que le daba, si se metió o no con Martín Luna es su bronca, cada quien puede hacer con su cuerpo lo que deseé y lograr lo que quiera por dar las nailon".

Lo que está mal es que utilices ese poder para joderte a otros y eso es lo que estoy exponiendo. Yo la puedo ver a los ojos y repetirle todo lo que te estoy contando, ella está consciente del daño que causó en el pasado y la vida le cobrará.

Toñita fue la ganadora del "Desafío de estrellas 2". Foto: Instagram @tonitamusic1

Toñita recordó en la entrevista con TVNotas, que en un show que ofrecieron en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, como parte de la gira del "Desafío de estrellas", Cynthia Rodríguez y ella tuvieron una discusión. Todo ocurrió cuando en el camerino Cynthia supuestamente se burló de "La negra de oro" al caérsele las cremas que usaba. Al finalizar el concierto se dirigieron al hotel y en el trayecto Toñita le dijo a Cynthia: "¿quieres que te rompa tu madre?". La ex académica señaló que de ahí no pasó, pero para su sorpresa, unos días después recibió una llamada de los altos ejecutivos de TV Azteca, para informarle que su álbum producido por el maestro Rafael Pérez Botija, ya no se llevaría a cabo.

Posteriormente al reunirse con los ejecutivos de la televisora, le dijeron que habían tomado esa decisión como castigo por haber amenazado, supuestamente, a Cynthia Rodríguez y a su familia, "por querer golpearla, por ser una mala compañera y no sé cuántas mentiras más, también me 'congelaron' como seis meses y no me dejaban trabajar ni tomar entrevistas, eventos o promoción, la pasé muy mal, fue un golpe muy fuerte para mi carrera".

De acuerdo con Toñita, todo esto ocurrió porque la conductora del programa "Venga la alegría" exageró las cosas, usando su "poder" que sentía tener por el amorío que según tenía con Martín Luna. Con respecto a este supuesto romance, la cantante dijo que en la televisora todos sabían que Cynthia Rodríguez "hizo ese intercambio sexual con el ejecutivo para ganar el desafío".

Leer más: ¿Myriam Montemayor incita a sus fans para que amenacen a Toñita?

La cantante originaria de Tantoyuca, estado de Veracruz, México, contó que en una fiesta de la empresa, la esposa de Martín Luna presuntamente se le acercó para preguntarle si su esposo andaba con Cynthia Rodríguez, "sólo le respondí: 'si yo supiera, le diría', aunque sabía más, no quise hablar para evitar que las cosas pasaran a mayores". Toñita asegura que el karma se las está cobrando a Cynthia:

No está haciendo lo que le gusta y eso es gracias al karma, su sueño era ser cantante y vivir de eso, pero es conductora, el karma le llegó, en mi pueblo dicen que 'el que hace mal, se le pudre el tamal'.