Toñita sale en defensa de Raúl Sandoval y Víctor García; Myriam Montemayor los acusó de misóginos

Toñita, también conocida como "La negra de oro", salió en defensa de sus amigos y ex compañeros de la primera generación de La Academia (reality musical de TV Azteca), Raúl Sandoval y Víctor García, a quienes la cantante Myriam Montemayor acusó de ser personas "machistas" y "misóginas". En una entrevista para el programa "Chisme no like" que conducen Elisa Beristain y Javier Ceriani, la ex académica describió a Víctor y Raúl como "unos niños maravillosos que yo amo y adoro".

Antonia Salazar, mejor conocida como Toñita, señaló que Raúl Sandoval a parte de ser su compañero de trabajo, amigo y hermano, "es mi compadre con eso te digo todo, no voy a elegir a una persona que sea mala para que sea el padrino de mi hija". De acuerdo con la cantante, el problema que Myriam Montemayor (ganadora de la primera generación de La Academia), es el siguiente:

Raúl me defendió diciendo que yo decía la verdad contra todas las mentiras que ella dijo, ese el único coraje y con Víctor pues porque cerró hace 3-4 años, el show del Auditorio Nacional y eso no lo supera.

Cabe recordar que el 24 de agosto de 2017 se llevó a cabo un magno show en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con el cual se celebraron los 15 años de la primera generación de La Academia; los únicos cantantes que no formaron parte de este concierto fueron Nadia y Yahir. En dicho show se originó un problema de ego con Myriam Montemayor, pues el concierto lo cerró Víctor García; alegó a la producción que ella debía haber cerrado el espectáculo, pues fue la ganadora del programa. Esto habría provocado diferencias con varios de sus ex compañeros académicos.

Al respecto Toñita dijo en la entrevista para el programa antes mencionado: "Víctor iba a cerrar por trayectoria, porque estaba más fuerte que ella, por logística. Cuando ella se enteró, nos deja tirados un día antes, abandona todo y llega una hora antes del día del show del evento del Auditorio Nacional, ella hace pensar a sus fans que yo la había borrado de una lista cuando no era cierto, la borraron porque no había dado aviso. Ella les hace creer a sus seguidores eso y me empiezan a atacar, se empiezan a meter con una niña menor de 10 años, que es mi hija".

Asimismo "La negra de oro" le recomienda a Myriam Montemayor que por salud mental, debería ir con un terapeuta "que le ayude a sobrellevar sus problemas pasados para que en un presente ella esté mucho mejor. Acusar a una mujer como yo, que defiendo los derechos de las mujeres, creo que está fuera de lugar y no es correcto, creo que está mal, creo que ya se le pasaron, según ella yo soy la loca y está demostrando todo lo contrario".

¿Qué fue lo que dijo Myriam Montemayor de Víctor García y Raúl Sandoval?

En el pasado Día internacional de la Mujer, a través de su cuenta de Twitter la cantante originaria de Monterrey, Nuevo León, aseguró que dos compañeros de trabajo le dijeron que las mujeres "cuando nos casábamos y éramos mamás, madurábamos y nos podríamos. ¿Me pregunto si pensarán así de las suyas? Y querían que les dieran mi lugar, en lugar de ganarse el suyo".

Cuando sus fans le pidieron que dijera sus nombres, Myriam escribió en otro tweet que posteriormente eliminó: "las cosas hay que llamarlas por su nombre: machismo y misoginia que a veces es también aplicada por el mismo género, y a las personas también hay que llamarlas por su nombre Raúl, Victor y su compinche Toña".

Toñita agregó en la charla para "Chisme no like" que en aquel tiempo de La Academia "una de las personas que más cariño le tenía (a Myriam) era yo, esto solamente comprueba una cosa: su rencor y coraje hacia mí ya sobrepasó el asunto, tanto que me involucra en algo que ni al caso".