Toñita se arrepiente de haber llamado a Carlos Rivera "marida" de Cynthia Rodríguez

México.- La cantante Antonia Salazar Mora, o mejor conocida como Toñita, vuelve a ser blanco de críticas tras referirse a Carlos Rivera, su compañero de generación en La Academia, pues negó que su comentario sobre él haya sido con una mala intención.

Hace algunos días, Toñita tuvo una entrevista con De Primera Mano en donde habló sobre su veto de TV Azteca, negando que Cynthia Rodríguez haya tenido algo que ver, pues resaltó que está de viaje con Carlos, a quien llamó "marida".

De inmediato, las redes sociales fueron una revolución, pues aseguran que se refirió a la orientación sexual del intérprete mexicano, tema que ha dado bastante sobre qué hablar desde que saltó al mundo del espectáculo.

Al respecto, Toñita aseguró que nunca fue una mala intención ofender a Carlos Rivera, pues su comentario se malinterpretó y dio bastantes sobre qué hablar en las redes sociales, lo que decidió aclarar, pues hasta la llegaron a llamar homofóbica.

"Ellos me dicen: 'es que estás insinuando', no, no tú eres el que está pensando, la gente. Son los que están pensando cosas que yo no dije. Los títulos, vuelvo a repetir, yo no los pongo, los ponen los medios. Y si el medo puso: 'Toñita asegura que tal es gay'... Yo no aseguré, lo puso el medo para vender, para jalar, para lo que quieras", explicó.

De la misma manera, aseguró que esa es su forma de hablar y no piensa cambiar sólo porque la gente no esté de acuerdo con ella.

Te recomendamos leer: