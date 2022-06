Toñita se refiere a Carlos Rivera como "la marida" de Cynthia Rodríguez; la tunden en redes sociales

La cantante Toñita, originaria de Tantoyuca, estado de Veracruz, México, no fue invitada al programa especial por el 20 aniversario de La Academia. Ante esto, surgieron rumores de que Myriam Montemayor (ganadora de la primera generación de este reality show) y Cynthia Rodríguez, habrían "movido" sus influencias en TV Azteca para que "la negra de oro", no formara parte de dicho show especial.

Toñita, participante de la primera generación de La Academia, tiene enemistad con Myriam y Cynthia Rodríguez, pareja sentimental del cantautor mexicano Carlos Rivera y quien forma parte del elenco del programa "Venga la alegría".

En una entrevista para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, se le preguntó a Toñita si pensaba que la influencia de unas personas, pudo tener "peso" en la decisión de los productores de La Academia, de no invitarla al programa especial por el 20 aniversario.

Al responder, Toñita hizo un comentario sobre Carlos Rivera que le ha valido muchas críticas; se refirió al cantante como "la marida" de Cynthia Rodríguez. (En días pasados se dio a conocer que Carlos y Cynthia se habrían casado en Europa).

"La negra de oro" no cree que Cynthia Rodríguez haya tenido que ver con que no la invitaran a La Academia. "No, no creo, o sea, acuérdense que Cynthia anda, creo que de luna de miel".

Anda allá paseando con el marido, o la marida, o como sea, entonces ellos andan allá, andan en su rollo, y no creo que ella tenga ese grado de maldad de vetar a ciertas personas porque tuvo una rencilla con alguien de hace muchos años.

Cabe recordar que el año pasado, Toñita aseguró que Cynthia Rodríguez, participante de la cuarta generación de La Academia, truncó su carrera musical. En TV Azteca le cancelaron el lanzamiento de un álbum navideño y la realización de otro material discográfico; además estuvo vetada de la televisora.

"Me dijeron (los ejecutivos de TV Azteca): 'nos vinieron a contar que amenazaste a una compañera tuya, a ella y su familia y que les ibas a causar daño', y yo, '¿en qué momento dije que amenacé a su familia? ¿En qué momento yo la golpeé?', comentó en su momento ante varios medios de comunicación.

Toñita ha recibido muchas críticas por haber dicho que Carlos Rivera es "la marida" de Cynthia Rodríguez. "Que grosera Toñita, habla mal de todos, se ve que ella es la problemática, Carlos Rivera ni en el mundo la hace para que le diga así, lo dice de pura envidia" o "me parece que Toñita es una mujer con muchos complejos y envidiosa", son algunos de los comentarios en redes sociales.