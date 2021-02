Toñita señala a Cynthia Rodríguez como la causante de frenar su carrera artística

México. Un fuerte señalamiento hace la cantante Toñita en contra de la también cantante y conductora Cynthia Rodríguez en el sentido de que sería ella la responsable de haber frenado su carrera artística ante ejecutivos de Televisión Azteca.

En entrevista con Chisme No Like, Toñita comenta que Cynthia Rodíguez siempre fue la favorita en el canal y que el problema se remonta a cuando trabajaban en Desafío de Estrellas 2, el cual se grabó durante 2003.

A mí sinceramente me tocó ver el disco que decía que la ganadora del ‘Desafío de Estrellas 2’ era Cynthia Rodríguez”, dice Toñita, además que tuvieron ella y Cynthia un "encontronazo" en camerinos.

En aquél entonces mi nana fue a ayudar a Cynthia Rodríguez y a mi me dejó y me estaban pintando un ojo de azul y uno de verde hasta que me molesté y le dije que dónde estaba, le grité y Cynthia se burló de mi, de “jaja se le cayeron las cremas'”.

Y tras suscitarse tal situación, Toñita habría sido señalada de haber amenazado a Cynthia y a su familia, además de querer golpearla, cosa que niega tajantemente, pero todo tuvo repercusiones, ya que le detuvieron la promoción de su disco que tenía listo con temas de Rafael Pérez Botija, la congelaron varios meses y hasta de un disco navideño la excluyeron, cuenta Toñita a Chisme No Like.

No podía entender cómo una persona podría hacer tanto daño a alguien. Es como si alguien se burla de tí, tú no lo vas a permitir. Así soy yo. Hasta la fecha la veo (a Cynthia), la saludo normal, ella sabe lo que hizo, no es algo que pueda ocultar”, dice la integrante de la primera generación de ‘La Academia’.

Y en diciembre pasado, Toñita también reveló que cuando era niña y a partir de que tenía diez años de edad sufrió acoso sexual por parte de varios hombres, así lo dio a conocer en el programa de televisión Venga la Alegría. "Me pasaba que me decía cosas y se las mentaba. Los señores que me decían eso en su momento, se daban cuenta que era una niña”, citó la cantante.

Tiempo después, Toñita fue víctima de un hombre adulto que le hizo tocamientos en una refaccionaria donde ambos trabajaban en la Ciudad de México, esto cuando tenía trece años de edad, recordó también, y dijo que cambió su lugar de residencia a la capital del país porque necesitaba trabajar para ayudar a su familia a salir adelante con los gastos.