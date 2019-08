Toñita y Myriam protagonizaron una nueva pelea en redes sociales

Antonia Salazar Zamora (mejor conocida como Toñita) y Myriam Montemayor Cruz, dejaron ver en redes sociales que entre ambas jamás habrá una amistad, a diferencia del resto de sus compañeros de la Primera Generación de La Academia.

Toñita, "La negra de oro", aseguró que por mucho tiempo recibió malos tratos y bullying por parte de Myriam Montemayor y al llegar a su límite, decidió poner un alto a quien fuera ganadorea de este reality musical de TV Azteca hace ya más de 15 años.

En su cuenta de Twitter, Toñita comentó: "si algo me molesta en esta vida es la gente hipócrita, ya bajale a tu desmadre por que si tú no te callas la boca, entonces la mia va a decir todas las cosas que tú has hecho y no son nada bonitas y lo sabes. Te etiqueto para que veas que yo no juego, doble cara".

Ante esto Myriam respondió: "tú, para hablar mal de mi tienes que mentir. Yo, para hablar bien de ti también".

Luego de una serie de dimes y diretes, Toñita compartió en redes sociales un mensaje donde aseguraba perdonar a Myriam, dándole un consejo: "debes de aprender a quitar rencores o te quedarás sin amistades, porque se pueden cansar así como yo, pero también hay que aprender a decir la verdad, no mientas más, se honesta contigo misma y de hoy en adelante respeta el trabajo de los demás".

Se que no pedirás disculpas pues no has aprendido, pero se que aprenderás con los años.

Con esto finalizo la discusión lo que dije dicho esta y grabado también, ya no responderé a mas agresiones, gracias por la promoción #LuegoNoTeQuejes mi sencillo proximo, aqui acaba todo, amistad ya no hay ni habrá, pero estoy bien y se que ella tambien. pic.twitter.com/8KRTZWvVkN — #Toñita (@lanegradeoroofi) August 21, 2019

Toda esta pelea mediática de las cantantes comenzó hace un par de años, cuando los pioneros de este reality musical (excepto Yahir y Nadia) se reunieron para celebrar los 15 años de la Primera Generación. Toñita comentó en aquel entonces que Myriam tuvo muchos desplantes a la hora de los ensayos y durante el concierto que ofrecieron en el Auditorio Nacional

Supuestamente Myriam se molestó porque no fue ella quien cerró el magno concierto del pasado 24 de agosto de 2017 en el Auditorio Nacional, sino Víctor García, uno de los integrantes de Primera Generación más queridos por el público.

Toñita mencionó que el reencuentro era para celebrar los 15 años de la Primera Generación, no el triunfo de Myriam en 2002.