Toñita y otros ex integrantes de La Academia, se burlan de Myriam Montemayor; así les responde ella

Así reaccionó Myriam Montemayor a las burlas de sus ex compañeros.

Ante las burlas de sus ex compañeros de La Academia, Myriam Montemayor externó que gracias a las redes sociales, se conoce como son realmente las personas . "Me encantan las redes, porque con todo y filtros, se ve la verdadera cara de las personas".

Esto provocó varias críticas para ellos: "que decepción que hablen de Myriam cuando no está para defenderse, pero mejor que las ignore, yo que pensaba que Estrella era su amiga", "que hipocresía la reunión", "que infantiles, que necesidad de nombrar a Myriam y burlarse", "antes me caían muy bien toda la primera generación, ahora ya uno va conociendo quien es quien" y muchos comentarios más.

¿Qué fue lo que ocurrió? Los ex académicos cantaron "Mi gusto es" y al finalizar, Héctor Martínez comentó que les hacía falta Myriam para que se afinaran . Ante esto, Toñita señaló que a ellos no se les iba el aire al momento de cantar .

Varios de los participantes de la primera generación de La Academia , se reunieron este fin de semana en un restaurante de comida estilo Sinaloa en la Ciudad de México, para celebrar los 20 años de este reality show producido por TV Azteca y Nostromo Producciones. Durante este encuentro, algunos de los ex académicos se burlaron de Myriam Montemayor , la ganadora de la primera edición de esta competencia de canto, quien no se quedó callada y les respondió a través de sus redes sociales.

