Toño Lizárraga, 22 años de lucha en el ambiente musical

Mazatlán.-El cantante Toño Lizárraga estuvo ayer en La charla con El DEBATE, aparte de cantar una serie de melodías, entre ellas, Los gustos que tiene el muchacho y Vuelvo a nacer, aprovechó para hablar del disco más reciente, que graba en el estudio Lizto Máster, bajo la dirección de Alberto “Betín” Lizárraga.

Compartió que ya está por finalizar su material. Es el tercero en su etapa de solista de casi cuatro años.

Cantautor

El intérprete inició la charla con el tema Tú sin mí, el cual es el más reciente tema de promoción. “Quisimos hacerla en versión mariachi. Ya la pueden descargar en las plataformas y en nuestro canal de YouTube. Es la primera vez que grabo en ese género y es un resultado muy bonito.”

El artista reveló que en su nuevo disco vendrán temas escritos por él, pero también recordó que ya ha tenido la fortuna de que otros artistas le graben sus melodías.

“La Nena Guzmán acaba de grabar un tema mío. También me tocó componer un tema con el maestro Amauri Gutiérrez.”

Toño Lizárraga en el estudio de Lizto Master, Foto: Maribel Arredondo

Futbol por el canto

La vida le ha dado la bendición de estar en la música. uego de 22 años en su etapa de cantante, recordó que se inició en una tecnobanda a los 14 años, llamada Los Nuevos Forasteros.

Luego entró a la Banda Arámburos del Limón, que ahora cambió el nombre a Rancho Viejo; después a Banda Lizárraga, que hoy es Estrellas de Sinaloa, agrupación con la cual festejó en días pasados, en la Ciudad de México, los 15 años de su formación. El artista agradeció además los 14 años que perteneció a La Original Banda El Limón, de Don Salvador Lizárraga.

Tiene cuatro años de solista, etapa que disfruta por tomar sus propias decisiones y contar con el apoyo de su público.

Indica que su sueño no era ser cantante, deseaba ser futbolista y carpintero. “Creo que uno pone y Dios dispone. He aprendido a vivir con ser Toño Lizárraga y es lo que me hace poner el pan en la mesa. ”

Enfrentó críticas

El cantante confiesa que en sus inicios hubo personas que no creyeron en su talento para cantar y le hicieron algunas críticas, pero ahora entiende que en sus inicios no tenía las bases para pertenecer a una banda grande.

“A estas altura de mi vida no les guardo rencor, todo lo que he vivido me hace ser la persona que hoy soy”, finalizó.

