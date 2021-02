Toño Lizárraga anhela regresar a los escenarios

Aun con lo difícil que ha sido para todos la situación de la pandemia, el cantante Toño Lizárraga está contento y con mucha energía, puesto que tiene varios motivos, entre ellos regresar a los escenarios a cantarle a todo su público, así como el inicio de su propio proyecto como productor musical. En entrevista, Toño Lizárraga compartió acerca de sus proyectos en los que está apoyando a nuevos talentos, asimismo, de lo agradable que ha sido para él poder disfrutar a su familia al cien por ciento.

Hace algunos días, Toño Lizárraga estuvo como invitado en el lanzamiento del disco de Richie Venegas, lo cual agradeció bastante.

A la par con su carrera de cantante y compositor, Toño Lizárraga también está creando su empresa productora.

Durante muchos años el cantante ha sacrificado el tiempo al estar lejos de su familia, sin embargo, esta pandemia le ha permitido disfrutarlos al máximo.

“Creo que ahora me va costar más trabajo desprenderme de mi familia, porque durante todos estos años no había tenido la oportunidad de disfrutarlos tanto y ahora desayuno, como y ceno con mis hijos. Ya tengo hijos adultos, una mujer de 21 años y un hombre de 15, a quienes no pude disfrutarlos en su infancia porque me la pasaba trabajando y hoy de alguna manera me siento extraño estar con ellos, pero lo valoro y disfruto mucho. Y mi esposa ni se diga, es una gran mujer y compañera”.