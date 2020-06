Toño Mauri, Carla Alemán y sus hijos enfrentan al Covid-19

México.- El actor mexicano Toño Mauri confesó recientemente que él, su esposa Carla Alemán y sus hijos son portadores de Covid-19, pero desconoce cómo fue que contrajeron la enfermedad, pues toda su familia se ha mantenido en aislamiento y ha seguido las reglas del confinamiento.

Durante una entrevista con el programa "Despierta América", de Univisión, Antonio dijo que es positivo a coronavirus: "Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil, la verdad pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo, mi familia y yo, hemos estado en casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho", confesó el también cantante.

Asimismo, detalló que esta temida enfermedad tiene síntomas muy extraños, que a veces se manifiestan y a veces no.

La familia Mauri Alemán se cuestiona cómo se contagiaron, mientras cumplen con su aislamiento en Miami, en donde radican desde hace varios años, lugar en el cual el actor se desempeña como productor de entretenimiento audiovisual en diferentes producciones.

Además, el esposo de Carla Mauri Alemán, hija del actor, Pablo Fernández de Córdova Ferry también se contagió y Toño demostró su preocupación por él, pues tiene asma y teme que su complique su caso, pero hasta ahora los síntomas son leves.

Desde 1993 Toño Mauri está casado con Carla Alemán, con quien tiene dos hijos; Carla Teresa y Antonio, ella nació en octubre del 1996 y heredó de su papá el talento artístico, ya que es compositora, cantante y actriz, hace algunos años participó en la serie juvenil "Gossip Girl Acapulco".