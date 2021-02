Toño Mauri agradece el apoyo de su esposa Carla Alemán Magnani: "es un ángel, una reina"

Antonio Mauri Villariño, mejor conocido como Toño Mauri, volvió a nacer y tras pasar ocho meses en el Hospital University of Florida Health Shands, en la ciudad de Miami, Florida (Estados Unidos), ya se encuentra en su hogar rodeado de sus seres queridos, donde llevará a cabo su recuperación. El actor de telenovelas mexicano tuvo severas complicaciones de salud a consecuencia de su contagio de Covid-19 y posteriormente, tuvo que ser sometido a un doble trasplante de pulmones.

Quien permaneció a su lado en todo momento y prácticamente vivió esos ocho meses en el hospital, fue su esposa Carla Alemán Magnani. En una reciente entrevista para el programa "El Gordo y la Flaca" de la cadena de televisión estadounidense Univisión, Toño Mauri habló sobre el incondicional apoyo que recibió de la madre de sus hijos.

Durante el tiempo que permaneció en el hospital estuvo cuatro meses en coma. El ex integrante del grupo musical Fresas con Crema, contó que cuando estaba dormido pensaba en cosas que le estaban sucediendo, veía a los doctores, a su familia, veía cosas suyas, pero no sabía el tiempo hasta que salió del hospital.

Mi esposa hermosa, que es un ángel, una reina, me fue diciendo durante esos casi cuatro meses, las tres veces que les dijeron que no iba a pasar la noche.

Para el actor de 56 años de edad quien ha participado en telenovelas como "Teresa", "La malquerida", "Por amar sin ley" y muchas más, su recuperación fue un milagro. En una ocasión durante su hospitalización, tuvo una hemorragia interna, posteriormente tuvo una infección en la sangre y se complicó. Al día siguiente el mismo doctor le hablaba a su esposa Carla Alemán y le decía que no sabía qué había pasado, pero que ya estaba normal.

Esto que les digo es Dios, porque yo me encomendé a él, le pedí que no me soltara y me acompañó todo el tiempo, esto me dio paz, me doy tranquilidad, pude lograr hacer lo que más quería que era ver a mis hijos, que era ver a Carla y poder estar con ellos hoy aquí juntos.