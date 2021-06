Toño Mauri al hospital tras accidente en casa; por la debilidad en su cuerpo fue inevitable la caída

El actor mexicano Toño Mauri tuvo que regresar de emergencia al hospital debido a un fuerte accidente que tuvo en su hogar; afortunadamente no pasó a mayores. En una entrevista para el show "Sale el sol" que se transmite por Imagen Televisión, el ex integrante del grupo musical Fresas con crema contó lo que sucedió.

El cuerpo de Toño Mauri aún está débil debido a todo lo que vivió entre su contagio de Covid-19, los cuatro meses que estuvo en coma y por el doble trasplante de pulmón al que tuvo que ser sometido para seguir viviendo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hace dos días me caí, me tuvieron que dar unos puntitos, tropecé con mi pie derecho, se clavó en el piso y yo me fui para adelante porque ya no tengo el suficiente peso para sostenerme.

Leer más: "Estás loco", le dijo su familia a Christian Nodal, cuando supieron que pediría matrimonio a Belinda

Por fortuna este accidente no afecta en nada la recuperación de Toño Mauri; manifestó que conforme está pasando el tiempo, sus nervios y sus músculos se van activando, "entonces alcancé a caer de lado, a moverme de lado, entonces con la cabeza pegué en el piso y me pegué aquí y me dolió un poquito la cadera; me hicieron pruebas, no tengo nada roto".

Toño Mauri, hermano de la actriz y cantante Graciela Mauri, compartió estar trabajando en un libro donde hablará a detalle de su lucha contra el Covid-19.

"A cualquier persona que pase por una situación así le ayuda mucho porque el que lo pueda leer o el que lo quiera leer puede encontrar alguna solución a algo que le esté pesando".

Leer más: Primo de Remmy Valenzuela narra a detalle cómo fue la agresión: "estaba matando a mi novia" (VIDEO)

Toño Mauri llevó a cabo su lucha por vivir en dos etapas

La primera fue al contagiarse de Covid-19; al agravarse su salud tuvo que ser hospitalizado en junio de 2020 y posteriormente estuvo cuatro meses en coma; el virus ocasionó un daño irreversible en sus pulmones lo que dificultaba su respiración, la única solución y su única esperanza de vida era un doble trasplante de pulmones.

Los doctores fueron claros con la familia del actor, en caso de no llevarse a cabo dicho trasplante, ya nada se podría hacer. La segunda etapa de su lucha por vivir fueron otros cuatro meses hospitalizado en Miami, Florida para su recuperación tras el doble trasplante de pulmones.

‘El Baile de los 41’ es una película para saber por qué existe el mes del pride

Síguenos en