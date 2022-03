Toño Mauri dedica premio a su donador de pulmones, a cuya familia espera conocer muy pronto

México. El actor mexicano Toño Mauri recibió un reconocimieno en la gala Premio +2021 en Miami, Florida, y lo dedicó a su donante de pulmones, además cita que desearía conocer a su familia.

En entrevista con el programa Sale el Sol, Toño Mauri, sobreviviente de COVID -19, dice que tiene la esperanza e ilusión de conocer a la familia de su donador de órganos.

"Estoy en espera de recibir noticias de si se va a poder hacer la reunión con ellos, que tengo mucha ilusión de conocerlos, a la familia de mi donador”, señala el actor y productor originario de CDMX.

Respecto al reconocimiento que Mauri recibió en USA, en sus redes sociales se manifestó agradecido por ello y esto escribió:

“Gracias Luis Alfonso Borrego y a los premios + por este reconocimiento!! Me dio mucho gusto ver a muchos compañeros de la Tv. Después de…”.

Toño Mauri se ha mostrado en varias entrevistas agradecido con la vida y con Dios principalmente porque le dio una segunda oportunidad de vida, tras haberse contagiado de COVID-19 y haber recibido trasplante de ambos pulmones.

Y uno de sus más grandes anhelos es conocer y convivir a la familia de su donante, asegura a Sale el Sol, y entristecería si tal reunión no llegase a realizarse.

"Espero que la familia acepta porque podría ser que no lo quiera hacer por un tema, pues es difícil, o sea, es algo tan especial, que me lo imagino, ese día, ese encuentro, y me llena de mucha ilusión”.

En días recientes Toño Mauri celebró sus 30 años de casado con Carla Alemán y según contó también a Sale el Sol la pasó con ella y con sus hijos Toño y Carla.

Antonio Mauri Villariño es el nombre completo de Toño Mauri y es originario de CDMX (29 de julio de 1964); según información en su biografía se dio a cnocer como actor y cantante en los años ochenta al formar parte del grupo musical Fresas con crema y en telenovelas como Mi segunda madre.