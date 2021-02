Toño Mauri hace que Galilea Montijo y Andrea Legarreta lloren al escuchar su testimonio sobre Covid-19

México. El actor Toño Mauri, hermano de la actriz Graciale Mauri, es sobreviviente de Covid-19, y tras dar su testimonio en el programa Hoy hizo que Andrea Legarreta y Galilea Montijo estallaran en llanto.

Una verdadera y fuerte lucha por vivir enfrentó Toño Mauri para vencer al Covid-19 y la pasó muy mal, al grado de pensar que no saldría adelante, pero pudo conseguirlo y salir triunfador al someterse incluso a un trasplante de pulmones.

Foto : captura video programa Hoy



En Hoy dieron a conocer que Mauri ya fue dado de alta tras permanecer ocho meses hospitalizado al haber dado positivo al coronavirus y Legarreta y Montijo se conmovieron hasta llorar luego de oir lo mal que la pasó Mauri, quien en los años ochenta fue cantante y formó parte del grupo Fresas con crema.

Lo primero en que pensé fue en mis hijos, en mi esposa, mi familia. Y le dije al doctor que no importara lo que tuviera que hacer. De ahí no me acuerdo de nada, hasta que desperté del coma. Volé en un helicóptero a Gainesville, Florida y entré al hospital. Desde ahí empezó el proceso del trasplante", menciona Toño Mauri.

Yo estaba muy ilusionado por ver a mis hijos, y lo hice. Dios estuvo conmigo siempre, le decía: 'Dios mío, dame la mano, no me sueltes y acompáñame'. Me acompañó, yo sentía su presencia y me daba paz", relata también en la entrevista que retomó Hoy y transmitió Despierta América.

Y a cuadro se mostraron muy conmovidas Legarreta y Montijo. La primera señaló que Mauri es un hombre muy querido y respetado en el medio y celebra que se encuentre en perfecto estado de salud ahora, mientras que Galilea destacó: "Después de ver estos casos, hay que echarle ganas a la vida y tener buena actitud”.

Y en la misma entrevista con el programa Despierta América, Toño Mauri, quien tiene 56 años de edad, cita que el virus atacó fuertemente a sus dos pulmones al grado de dañarlos y por eso dejó de respirar. La única esperanza de vida que le dieron los doctores era trasplantarlos y así sucedió.

Foto de Instagram

El actor, quien ha participado en melodramas como Simplemente María, pasó cuatro meses en coma y a Dios le decía: "Dios mio, dame la mano, no me sueltes y acompáñame". Tras ser trasplantado de pulmones sufrió una hemorragia interna y los médicos aseguraron que "no pasaría la noche", pero un milagro de Dios salvó su vida.

Mauri le pide a las personas que se sigan cuidando con todas las medidas sanitarias y comparte también que físicamente no puede caminar, tiene la traqueotomía y define al virus como algo "horrible".

Toño Mauri, cuyo nombre completo es Antonio Mauri Villariño, se dio a conocer como cantante y actor en los años ochenta al participar en el proyecto musical Fresas con crema donde tuvo como compañeros a la fallecida Mariana Levy, Andrés Bonfiglio y Andrea Legarreta, entre otros, además participó en telenovelas como Juana Iris y Victoria Ruffo, ambas protagonizadas por Victoria Ruffo.

Y a través de los años se le ha visto aparecer en otras como Las dos caras de Ana, Pasión, Teresa, La malquerida y la última en que tomó parte es Por amar sin ley, esto en 2018.