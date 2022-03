México.- El diciembre pasado, el actor Toño Mauri cumplió un año de haberse sometido a un doble trasplante de pulmón que le salvó la vida y hoy regresa al hospital de Miami en el que permaneció por más de ocho meses luchando por su vida.

A través de sus redes sociales, Toño compartió con sus seguidores un par de fotografías junto a los doctores y enfermeras que lo atendieron durante su estancia en la clínica, esto al reencontrarse con todas aquellas personas que hicieron posible su recuperación en los momentos más difíciles de su vida.

"¡Qué gran día! Regresar después de un año y tres meses al hospital donde me hicieron mi trasplante y poder saludar a mis doctores y a las enfermeras que me cuidaron. Fue muy emocionante volver a ver el pasillo donde me despidieron. Doy gracias a Dios todos los días por mi donador y su familia y por los doctores que de la mano de Dios son parte del milagro", escribió a través de sus redes sociales el actor mexicano.

Toño Mauri regresa al hospital tras su doble trasplante de pulmón

Aprovechando su reencuentro con las personas que le salvaron la vida y su visita al hospital, decidió recibir la vacuna para las personas que se han sometido a ese tipo de procedimientos médicos.

Asimismo, Toño Mauri externa su deseo de encontrarse con la familia de su donante, por lo que en una reciente entrevista confesó que sigue haciendo todo lo posible para que esto suceda, según compartió, envió una carta para conocer a la persona que le donó el pulmón.

"Le acabo de hacer una carta, porque tiene que pasar un año, y justo hace tres días la mandé, entonces, espero que Dios, si es su voluntad, conocerla y darle las gracias a esa familia por el regalo de vida que me dio. Sé que fue un muchacho de 28 años, muy joven y la familia es de origen hispano, es lo único que sé, es lo único que te pueden decir", compartió al respecto.

Leer más: "Feliz, emocionada, afortunada...": Paty Navidad cuenta cómo se siente al ser conductora de Music Battles México