Toño Mauri revela cómo se DESPIDIÓ de su familia al pensar que moriría tras ser entubado

México. El actor mexicano Toño Mauri revela en entrevista con Yordi Rosado qué pensó y qué hizo al saber que iba a ser intubado, tras contagiarse de Covid-19, y pensar que tal vez moriría.

Toño Mauri, sobreviviente de Covid-19, relata que llegó a sentirse tan mal que hubo necesidad de que lo intubaran, esto hace poco más de dos años cuando se contagió.

Mauri revela que no tuvo tiempo para despedirse de su familia con una videollamada por lo menos, pero sí grabó dos videos en los que les decía adiós.

Toño Mauri y su esposa. Foto de Instagram

Sus pulmones colapsaron justo en el momento en que iba a ser intubado: "Yo no tuve el tiempo de hablarles por despedirme, para decirles lo que yo hubiera querido y como no me daba tiempo, agarré mi teléfono y grabé un vídeo."

"En ese vídeo me despido de Carla (esposa) y de mis hijos y les deseo lo que todos quieren. No me daba más tiempo", recuerda con tristeza Mauri, quien comenzó su carrera artística en los años ochenta al formar parte del grupo Fresas con crema.

Toño Mauri, de 57 años de edad, hoy agradece a Dios y a la vida por una segunda oportunidad para vivir, aunque con trasplante de pulmones, puede presumir que "canta victoria" y afortunadamente se encuentra estable y muy animado para seguir adelante en la vida.