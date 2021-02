Toño Mauri sale del hospital tras ocho meses de luchar contra la Covid-19

Tras ocho meses en el hospital, Toño Mauri de 56 años de edad, por fin fue dado de alta del hospital en el que se encontraba internado, tras haberse contagiado de Covid-19 y haberse sometido a un doble trasplante de pulmón, pero tras una larga lucha el actor originario de la Ciudad de México ya está en su casa con los cuidados necesarios y realizando algunas entrevistas por videollamada.

Con una notoria perdida de peso, pero con una felicidad en la cara Toño Mauri narró la odisea a la que se enfrentó durante todos estos meses, pues aunque nunca perdió la fe, en algún momento pensó que todo estaba perdido, pero su familia fue la encargada de que el actor ganara esta guerra la cual dio mucho de que hablar, pues el famoso casi siempre era noticia por su estado de salud el cual se reportaba como delicado y estable.

En una entrevista para Despierta América, Toño Mauri confesó como fue su recuperación, además de la satisfacción que siente por estar en casa nuevamente donde se está recuperando satisfactoriamente, pero eso no es todo, pues sus fans también han mostrado la felicidad que sienten por verlo de vuelta.

Doctor Juan antes que nada te agradezco porque tú fuiste y eres la persona que me ha conducido por este camino, la que me ayudó cundo empezamos a llegar al hospital a que me atendieran, a poder conocer más de lo que me estaba pasando, dijo Toño Mauri en una entrevista, donde se le ve sentado desde la comodida de su hogar y con una felicidad de estar en casa.

Pero eso no fue todo lo que causó emoción en redes sociales, pues Toño Mauri al salir del hospital en el que estaba internado, lo despidió todo el personal médico que conoció en el lugar, pues en redes sociales circulan algunas imágenes donde se ve al actor siendo acompañado por doctores y enfermero quienes quedaron asombrados por lo fuerte que fue el primer actor.

Su hijo Antonio Mauri también compartió un emotivo video, donde se ve llegando a su padre nuevamente a casa y con una tremenda emoción el joven quien también se dedica a la actuación expresó unas palabras con las que vuelve a reiterar que los milagros existen causando gran emoción entre los fans quienes solo manifestaron su felicidad por ver al histrión en buen estado de salud.

¡Gracias Dios! Todavía no me la creo que después de 8 meses en el hospital y un trasplante doble de pulmón ya esté mi papá en la casa. Hubieron muchísimas bajas y altas, pero nunca nos sentimos solos. Nos quedamos con las lecciones y siempre estaremos agradecidos por este milagro. Seguiremos pidiendo siempre por el donador, los enfermos , y todos los que dedican su vida para curar a los demás, son nuestros héroes. Gracias por todas sus oraciones, seguimos pidiendo mucho por ustedes, escribió el hijo del actor.

Por su parte los internautas y algunos colegas del mundo de la farándula lanzaron mensajes de todo tipo por ver al actor más fuerte que nunca, aunque todavía debe recuperarse de la operación de la que fue intervenido, lo que sí es un hecho es que varios medios quieren escuchar más sobre la desagradable experiencia que vivió el actor.

"Me da mucho gusto que esté mejor y en su casa, amigo. Te mando un abrazo enorme y la mejor de las vibras", "Nuestro Dios es muy grande!!! Los quiero un montón", "Gloria a Dios !!!! Gracias por compartir este momento tan maravilloso con nosotros: el público que los quiere y que rezamos por él !! y seguiremos rezando, dando Gloria a Dios y pidiendo por todos los enfermos", escribieron los internautas.

