Toño Mauri se aferró a la vida para poder entregar en el altar a su hija Carla Mauri: "era mi sueño"

El actor mexicano Toño Mauri estuvo ochos meses hospitalizado en la ciudad de Miami, Florida por problemas de salud a consecuencia de su contagio de Covid-19. Cuatro de estos meses estuvo en coma y además, fue sometido a un doble trasplante de pulmón. Los médicos fueron claros con su familia, si no se llevaba a cabo este trasplante ya nada se podía hacer por el también cantante.

Tras estar al borde de la muerte Toño Mauri pudo cumplir uno de sus mayores anhelos: ¡entregar en el altar a su amada hija Carla Mauri! La también cantante contrajo matrimonio con Pablo Fernández a principios de este mes de mayo. A la boda religiosa solo asistieron unos cuantos familiares y los médicos que llevaron a cabo el doble trasplante de pulmón a su papá.

En una entrevista para el show de televisión "Venga la Alegría" de TV Azteca, Toño Mauri comentó que "fue un gran día", un momento mágico tal y como lo había soñado: "fue muy deseado porque desde que yo me enfermé, antes de entrar al hospital, ya estábamos planeándolo, era su boda, eran los preparativos, dónde sería, cómo sería".

El ex integrante del grupo musical "Fresas con crema" resaltó que cuando estuvo hospitalizado, se aferró a la vida para poder cumplir este sueño.

Desde que entré, me aferré con Dios a salir, desde ahí fue una de mis metas poder lograr ese sueño, que me ayudó a tener energía, fuerza, yo pensaba que lo tenía que lograr.

Para Toño Mauri fue maravilloso poder ver a su hija Carla vestida de blanco, "como una muñequita". Asimismo contó que su familia lo esperó para este día tan especial: "me dijeron 'no nos vamos a casar hasta que mi papá salga' y me esperaron casi un año".

Con respecto a todo lo que vivió en los pasados meses, señaló que ha sido una lucha muy larga: "muy dura, pero aquí estoy contándola que es mucha alegría y felicidad, desde que salí de esto veo la vida de otra forma, la veo de otro color, veo otra manera de vivir".

Cuando caminaba por el pasillo de la iglesia, ayudado por su hija, al ver la imagen de Dios dijo: "de verdad me quieres, me quieres mucho porque tanto que pasamos juntos y me das de regalo este momento".