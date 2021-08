Tony Aguirre continúa en busca de cumplir sus sueños en la música

Con ese estilo sierreño tan particular combinado con la guitarra, el tololoche y las armonías, el cantante y compositor Tony Aguirre promociona su nuevo tema Yo soy aquel, un corrido que ha alcanzado más de 6 millones de reproducciones en su canal de YouTube oficial. En entrevista vía telefónica compartió más detalles de este tema que grabó bajo el sello de la compañía Cartel Music, así como de otros 10 temas más que está por lanzar y un dueto que grabó con Régulo Caro.

Sus inicios

Tony Aguirre inició su carrera en la música en el 2009 en el género rap romántico, sin embargo, al no tener los resultados deseados, optó por aprender a tocar guitarra y a incursionar en el género regional mexicano. “Vengo de una familia de músicos y casi todos tocan la guitarra, y yo, por no quedarme atrás, también decidí aprender a tocarla y se me dio fácilmente. En el género regional mexicano tengo 6 años y empecé en Ciudad Obregón, de donde soy originario, pero luego me fui a vivir a Tijuana, donde afortunadamente conocí a un amigo que me abrió las puertas en este medio. Y actualmente tengo 4 años con mi sierreño”, destacó. El compositor asegura también que fue en esa ciudad fronteriza donde además tuvo la oportunidad de conocer a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, quien hoy es su gran amigo.

Nuevo tema

El cantante y compositor habló de su nuevo tema, el cual ha tenido muy buena respuesta del público. “Ahorita estoy promocionando el tema Yo soy aquel, es un corrido que le hice a un amigo y está funcionando muy bien. Tiene 6 millones y medio de reproducciones y le ha gustado a la gente, porque relata la vida de una persona, lo cual sienten identificados”. Además de este tema, Tony Aguirre tiene 10 más con sus respectivos videos que grabó en Mazatlán, los cuales estará lanzando cada dos meses.

Dueto con Régulo Caro

Definitivamente Tony asegura que su carrera va en ascenso, ya que después de haber logrado que importantes cantantes y agrupaciones, como Grupo Firme, Grupo Codiciado, Max Peraza, Toño Lizárraga, Los Perdidos de Sinaloa, Martín Castillo y Marca Registrada, entre otros, le grabaran sus temas, ahora viene un dueto que canta con Régulo Caro. “Sinceramente me tiene muy contento el tema que grabé con Régulo Caro, es un corrido que yo ya había sacado hace 5 años, pero no le di promoción y ahora se grabó con mejor calidad y lo estaré lanzando el próximo mes con su video oficial”, puntualizó.

Cumple sus sueños

A pesar de haber iniciado su carrera desde abajo y con sacrificios, Tony Aguirre no dejó nunca de soñar y muchos de esos sueños los ha cumplido, como grabar con cantantes a los que admira. “Se siente muy bonito lo que hasta ahora he logrado, porque prácticamente yo inicié en la música de cero y gracias a Dios he tenido la oportunidad de grabar, incluso con artistas que admiraba como Martín Castillo, yo era superfan de él, y de hecho fue una de las primeras personas que me grabó. Pero también me da mucho gusto ver crecer a los amigos, como son los de Grupo Firme, que ahora es uno de los grupos más importantes del regional mexicano. Así es que no dejaré de soñar porque quiero lograr más cosas en mi carrera”, destacó.Por último, el cantautor invitó al público a que visiten sus redes sociales y se den la oportunidad de escuchar su música, de la que está seguro que les va gustar y se identificarán con ella.